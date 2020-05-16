Строительство дороги между Зарей и Нефтяником идет по плану

16.05.2020 | 11:27

В Пензе дорожники приступили к очередному этапу строительства дороги между поселками Заря и Нефтяник, где для многодетных семей выделили земельные участки.

В 2019-м специалисты закончили два этапа работ, положив асфальтовое полотно на 2,616 км. В 2020-м им предстоит сделать еще 1,143 км дороги. Работы начались 3 мая и должны в соответствии с контрактом закончиться до 31 августа.

«Строительство идет в соответствии с графиком. Сейчас ведется устройство песчаного основания дороги между Зарей и Нефтяником. Следующим этапом станет подготовка щебеночного основания», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо нового дорожного полотна, будет оборудовано наружное освещение, обустроен тротуар, нанесена дорожная разметка.