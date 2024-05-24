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Общество

Перекрытие улицы Ново-Терновской перенесли

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С пятницы, 24 мая, должны были закрыть для проезда улицу Ново-Терновскую - от Терновского до Алой. Однако в обещанное время этого не случилось.

Анонсировалось, что дорога будет недоступна с 00:00 24 мая до 6:00 27-го числа. Там нужно провести работы по устройству асфальтобетонного покрытия, объяснили в региональном минстрое.

Водителям предложили объезжать перекрытый отрезок по улицам Алой, Светлой и Сухумской. Такая идея не вызвала энтузиазма у жителей ЖК «Сурский квартал» и «Семейный»: они оказались бы заперты в своем микрорайоне.

«У нас на Ново-Терновскую - 3 выезда; все они, получается, выходят на перекрытый участок. Выехать через ЖК «Весна» на Терновского мы не можем: они поставили шлагбаум. Что происходит вообще?» - возмутились люди.

В областном минстрое прояснили ситуацию.

«На данный момент (15:00 24 мая. - Прим. ред.) движение по Ново-Терновской в сторону Пензы открыто, в сторону Шемышейки закрыто, туда можно проехать через Спутник. Полностью проезд закроют в субботу, 25 мая, с 7:00.

Исключение будет сделано для жителей ЖК «Семейный» и «Сурский квартал». Им будет дана возможность выезжать в сторону Пензы и заезжать обратно по шемышейской трассе», - уточнили в ведомстве.

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