В Пензе приступили к строительству дороги между Зарей и Нефтяником

В воскресенье, 3 мая, в пресс-службе администрации Пензы сообщили о начале строительства дороги между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник, где для многодетных семей выделили земельные участки.
В 2019-м специалисты закончили два этапа работ, положив асфальтовое полотно на 2,616 км. В текущем году им предстоит сделать еще 1,143 км дороги.
«На данный момент подрядчик выполнил разбивку трассы на местности, а также устройство корыта – углубления для укладки слоев дорожной одежды», - пояснили в мэрии.
После этого специалисты подготовят песчаное основание автодороги.
Помимо укладки асфальта, они оборудуют наружное освещение, тротуары, нанесут разметку.
Сдать объект планируют до 31 августа 2020 года. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Что за бредовое название вводящее в заблуждение?Между Зарей и Нефтяником есть дорога изрядно потрёпанная ,а это делают дороги внутри нового посёлка.