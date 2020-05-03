Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мая 2020|13:16
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Общество

В Пензе приступили к строительству дороги между Зарей и Нефтяником

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В воскресенье, 3 мая, в пресс-службе администрации Пензы сообщили о начале строительства дороги между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник, где для многодетных семей выделили земельные участки.

В 2019-м специалисты закончили два этапа работ, положив асфальтовое полотно на 2,616 км. В текущем году им предстоит сделать еще 1,143 км дороги.

«На данный момент подрядчик выполнил разбивку трассы на местности, а также устройство корыта – углубления для укладки слоев дорожной одежды», - пояснили в мэрии.

После этого специалисты подготовят песчаное основание автодороги.

Помимо укладки асфальта, они оборудуют наружное освещение, тротуары, нанесут разметку.

Сдать объект планируют до 31 августа 2020 года. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Что за бредовое название вводящее в заблуждение?Между Зарей и Нефтяником есть дорога изрядно потрёпанная ,а это делают дороги внутри нового посёлка.

Имя: Гость
Комментарий:

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