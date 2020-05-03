В Пензе приступили к строительству дороги между Зарей и Нефтяником

03.05.2020 | 12:24

В воскресенье, 3 мая, в пресс-службе администрации Пензы сообщили о начале строительства дороги между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник, где для многодетных семей выделили земельные участки.

В 2019-м специалисты закончили два этапа работ, положив асфальтовое полотно на 2,616 км. В текущем году им предстоит сделать еще 1,143 км дороги.

«На данный момент подрядчик выполнил разбивку трассы на местности, а также устройство корыта – углубления для укладки слоев дорожной одежды», - пояснили в мэрии.

После этого специалисты подготовят песчаное основание автодороги.

Помимо укладки асфальта, они оборудуют наружное освещение, тротуары, нанесут разметку.

Сдать объект планируют до 31 августа 2020 года. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».