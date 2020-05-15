Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|19:49
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Общество

В Пензе случился самый большой прирост заболеваний за сутки

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Первые плоды майских праздников: в Пензенской области зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Подобного с момента начала пандемии в регионе еще не фиксировали. У 61 жителя Сурского края тест дал положительный результат. А общее число заболевших приблизилось к 1 000. Поэтому говорить о каких-либо ослаблениях ограничительных мер пока рано.

На сайте правительства области опубликован документ за подписью Ивана Белозерцева.

«Внести в постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области следующие изменения: слова «по 17 мая включительно» заменить словами «по 31 мая включительно», - сказано там.

Специалисты не исключали такого сценария развития событий в середине мая. Распространению коронавирусной инфекции способствовала теплая погода и халатное отношение людей к собственному здоровью. Индекс самоизоляции в последние дни был очень низким.

«Как на войне сейчас, но выстрелов нет. Ничего нет - ходят люди, улыбаются, обнимаются и все прочее, но это одна сторона медали. Вторая сторона медали - в больницах, которые заполнены больными», - сообщил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

А тысячи «бесстрашных» жителей областного центра по-прежнему гуляют на улице. Между тем в Пензе - областном центре - самый большой прирост заболеваний по региону за последние сутки: у 36 человек диагностировали COVID-19.

Врачи настоятельно рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома или, по крайней мере, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты - на работе, в транспорте, в магазинах, в других общественных местах носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В противном случае число инфицированных в области продолжит расти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Растёт число заболевших,как саженцы с ярмарки Садовод 7 мая.?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе случился самый большой прирост заболеваний за сутки
Хорошо, что не погибших. Так как в Белинской больнице лечить, так это не удивительно.

Гость||

Объясните ,почему при массовом закрытии ТЦ и больших и маленьких, ТЦ Семейный Антонова 18В,работает с 12 мая в полном составе?Те отделы ,которые были закрыты,вдруг заработали?

Гость||

1-2 недели назад че было?

Гость||

Так у 36 диагностировали или у 61 всё-таки? Вы уж определитесь там!

Гость||

Что непонятного-то - из 61 36 жители Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Так у 36 диагностировали или у 61 всё-таки? Вы уж определитесь там!
Читать научись.

Гость||

Да и магазины техники открылись

Гость||

Гость писал(a):

Растёт число заболевших,как саженцы с ярмарки Садовод 7 мая.?

нет. В Холмах народ, на Центральном народ в морду дышат. Ярмарка то причем?

Гость||

Так остальные закрыты,работники по домам сидят без работы и без денег и никаких пособий не получают!Где правда то?

Гость||

Парикмахерские зато открыли,где непосредственный контакт человека к человеку.

Заразу самую открыли.И смысл открывать сначала маленькие площади,если там дистанцию невозможно держать,а большие площади-хоть туда/хоть сюда отходи на километр.

Гость||

И конечно врачам выгодно "хорошую" для них статистику держать:чем больше больных,тем больше у них зарплата.Уроды.

Гость||

18.54, в Пензенскую районную больницу требуется санитарка в инфекционное отделение. Зарплата до 50000 руб. Особой квалификации не требуется, образования тоже. Всему обучат на месте.

Гость||

Вы- идиоты. Я врач. И мне реально страшно. Никто не преувеличивает статистику. Скоро сами все поймёте. Я бы именно сейчас обьявил ЧС недели на две.

Гость||

Ты не врач ты идиот

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Имя: Гость
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