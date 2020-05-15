В Пензе случился самый большой прирост заболеваний за сутки

15.05.2020 | 18:24

Первые плоды майских праздников: в Пензенской области зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Подобного с момента начала пандемии в регионе еще не фиксировали. У 61 жителя Сурского края тест дал положительный результат. А общее число заболевших приблизилось к 1 000. Поэтому говорить о каких-либо ослаблениях ограничительных мер пока рано.

На сайте правительства области опубликован документ за подписью Ивана Белозерцева.

«Внести в постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области следующие изменения: слова «по 17 мая включительно» заменить словами «по 31 мая включительно», - сказано там.

Специалисты не исключали такого сценария развития событий в середине мая. Распространению коронавирусной инфекции способствовала теплая погода и халатное отношение людей к собственному здоровью. Индекс самоизоляции в последние дни был очень низким.

«Как на войне сейчас, но выстрелов нет. Ничего нет - ходят люди, улыбаются, обнимаются и все прочее, но это одна сторона медали. Вторая сторона медали - в больницах, которые заполнены больными», - сообщил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

А тысячи «бесстрашных» жителей областного центра по-прежнему гуляют на улице. Между тем в Пензе - областном центре - самый большой прирост заболеваний по региону за последние сутки: у 36 человек диагностировали COVID-19.

Врачи настоятельно рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома или, по крайней мере, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты - на работе, в транспорте, в магазинах, в других общественных местах носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В противном случае число инфицированных в области продолжит расти.