Предприниматели смогут сообщить о нарушении их прав в прокуратуру

15.05.2020 | 10:04

В прокуратуре Пензенской области будет действовать горячая линия по защите прав предпринимателей.

Она предназначена, в частности, для того, чтобы защитить интересы малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего во время эпидемии коронавируса.

Горячая линия будет действовать с 18 по 29 мая с 9:00 до 18:00 (в пятницу - с 9:00 до 16:45). Перерыв - с 13:00 до 13:45.

По телефону 8 (8412) 32-90-76 можно будет сообщить соответствующую информацию, в том числе о несоблюдении сроков оплаты выполненных контрактов, пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она напомнила, что для поддержки предпринимателей принимаются такие меры, как субсидии из федерального бюджета, льготное кредитование, отсрочка платежей по кредитам и их реструктуризация, уменьшение стоимости патента и ряд других.