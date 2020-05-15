Общество

Мэр Кузнецка призвал готовиться к новым волнам коронавируса

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В пятницу, 15 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский рассказал в видеобращении о текущей эпидемической ситуации в городе. Запись появилась на странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, на данный момент в городе зафиксированы очаги заболевания по 15 адресам многоквартирных домов. С начала эпидемии медики обследовали на коронавирус более 4 100 человек.

«При этом очень много госпитализаций с пневмониями и ОРВИ, по которым коронавирус не выскакивает в анализах, но клиническая картина схожа. Болеют люди всех возрастов. Многие тяжелые», - отметил мэр.

Он добавил, что в Кузнецкой межрайонной больнице с подобными диагнозами находится более 130 человек. Не все из них горожане, многие госпитализированы из других районов.

«Наплыв очень большой», - резюмировал Сергей Златогорский.

Также градоначальник выразил мнение о том, что необходимо готовиться к «рецидивам эпидемии» и осложнениям, заботиться об иммунитете и здоровье.

«Я среди заболевших не знаю людей, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Имейте в виду, что вирус прежде всего бьет слабых», - подытожил мэр.

По данным на 14 мая, в Кузнецке зафиксировано 14 случаев коронавируса и 7 - в других населенных пунктах района. 8-го числа Сергей Златогорский, говоря о статистике по заболеваемости в городе, признал, что она отличается от объективной картины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Единственный честный чиновник, говорит правду

Гость||

Согласна+100

Гость||

Молодец,все правильно говорит.

Гость||

А отличается статистика в какую сторону?

Гость||

К сожалению, как себя поведет организм неизвестно. Без сопутствующих тоже тяжело порой болеют. Лечиться надо начинать сразу, не надеяться на иммунитет .

Гость||

А я знаю людей, которые ведут здоровый образ жизни, строго соблюдали масочный режим, в кармане всегда с собой антисептик..И заразились коронавирусом.

Гость||

Гость писал(a):

А я знаю людей, которые ведут здоровый образ жизни, строго соблюдали масочный режим, в кармане всегда с собой антисептик..И заразились коронавирусом.

Не волнуйся , раз соблюдали все, доза вируса попала небольшая, выздоровеют. А вот кто нахватался побольше без средств зашиты, там вопрос...

Имя: Гость
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