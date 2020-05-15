Мэр Кузнецка призвал готовиться к новым волнам коронавируса

15.05.2020 | 13:02

В пятницу, 15 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский рассказал в видеобращении о текущей эпидемической ситуации в городе. Запись появилась на странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, на данный момент в городе зафиксированы очаги заболевания по 15 адресам многоквартирных домов. С начала эпидемии медики обследовали на коронавирус более 4 100 человек.

«При этом очень много госпитализаций с пневмониями и ОРВИ, по которым коронавирус не выскакивает в анализах, но клиническая картина схожа. Болеют люди всех возрастов. Многие тяжелые», - отметил мэр.

Он добавил, что в Кузнецкой межрайонной больнице с подобными диагнозами находится более 130 человек. Не все из них горожане, многие госпитализированы из других районов.

«Наплыв очень большой», - резюмировал Сергей Златогорский.

Также градоначальник выразил мнение о том, что необходимо готовиться к «рецидивам эпидемии» и осложнениям, заботиться об иммунитете и здоровье.

«Я среди заболевших не знаю людей, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Имейте в виду, что вирус прежде всего бьет слабых», - подытожил мэр.

По данным на 14 мая, в Кузнецке зафиксировано 14 случаев коронавируса и 7 - в других населенных пунктах района. 8-го числа Сергей Златогорский, говоря о статистике по заболеваемости в городе, признал, что она отличается от объективной картины.