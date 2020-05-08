Общество

Мэр Кузнецка о коронавирусе: Статистика отличается от реальной картины

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В четверг, 7 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский выступил с новым видеобращением к горожанам.

Градоначальник сообщил о текущей ситуации с коронавирусом в Кузнецке, отметив, что очаги новой инфекции выявлены в 14 многоквартирных домах и по нескольким адресам в частном секторе.

«Болезнь продолжает распространяться по городу. Параллельно с доказанным коронавирусом идет развитие пневмонии, которая по коронавирусу как бы не определяется, но по клинической картине зачастую схожа с ним. На одного заболевшего коронавирусом - где-то пять пневмоний», - рассказал Сергей Златогорский.

Мэр признал, что, судя по таким данным, статистика по заразившимся COVID-19 кузнечанам отличается от объективной картины.

«Болезнь в значительном количестве случаев протекает тяжело. В специализированных лечебных заведениях Пензы десятки людей находятся в реанимации. В том числе на искусственной вентиляции легких, среди них - и наши кузнечане», - подчеркнул Сергей Златогорский.

Градоначальник еще раз напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции, личную гигиену, ограничить контакты и применять средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить заражения опасным вирусом.

На утро 7 мая в Кузнецке зафиксировано 11 случаев подтвержденного коронавируса, в Кузнецком районе – 4.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот наш будущий ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЗЛАТОГОРСКИЙ!!!

Честный и порядочный человек!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Болезнь продолжает распространяться по городу. Параллельно с доказанным коронавирусом идет развитие пневмонии, которая по коронавирусу как бы не определяется, но по клинической картине зачастую схожа с ним. На одного заболевшего коронавирусом - где-то пять пневмоний», - рассказал Сергей Златогорский.
"Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.

По его словам, на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение."

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/05/06/vyacheslav_kosmachev_razyasnil_raznitcu_mezhdu_koronavirusom_i_pnevmoniej.html

Гость||

Новое веяние в области... вместо того, чтобы выезжать на места, делать реальные дела, масками обеспечивать например... у нас или видеообращения записывают, или бордюры укладывают.

Гость||

Гость писал(a):

Вот наш будущий ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЗЛАТОГОРСКИЙ!!!

Честный и порядочный человек!!!

У вас есть персональный губернатор?Поздравляю !Как губернатор Пензенской области он абсолютно не пригоден для этой должности ,нужен профессиональный управленец

Гость||

Главное фото и видеотчет, не важно реально что-то проводилось или липа.Это же единороссия

Гость||

Так... Объясните мне, как 11 человек могли "создать очаги новой инфекции выявлены в 14 многоквартирных домах и по нескольким адресам в частном секторе."?

Гость||

Хоть кто то правду сказал !!

Гость||

Гость писал(a):

Так... Объясните мне, как 11 человек могли "создать очаги новой инфекции выявлены в 14 многоквартирных домах и по нескольким адресам в частном секторе."?

Потому что умножай на 5 эти 11, он же ясно сказал , а то и больше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

очаги новой инфекции выявлены в 14 многоквартирных домах и по нескольким адресам в частном секторе.

«Болезнь продолжает распространяться по городу.

А этот мэр в курсе того, что наличие вируса, это еще не заболевание, не болезнь?

Хотя чего я спрашиваю?! Это же этот клоун считает, что SARS-CoV-2 - умненький...

Гость||

Гость писал(a):

Хотя чего я спрашиваю?! Это же этот клоун считает, что SARS-CoV-2 - умненький...
Сиди п е н ь, без тебя разберутся.

Гость||

Похоже все болезни гребут под одну гребенку-коронавирус...

И бабло можно списывать и народ в жутком страхе...подчиняется чинушам...

Гость||

Гость писал(a):

нужен профессиональный управленец
Из следственных органов Москвы?

Гость||

Вам правду говорят - вы не довольны, врут - вы не довольны... Когда же злые языки угомонятся? Тогда придумайте сами для себя правду и верьте в нее.

Гость||

Гость писал(a):

А этот мэр в курсе того, что наличие вируса, это еще не заболевание, не болезнь?
Гость писал(a):
А этот мэр в курсе того, что наличие вируса, это еще не заболевание, не болезнь?
Дядя (или тетя, ты дурак, аль дура?

Гость||

Гость писал(a):

Из следственных органов Москвы?
своих хапуг мало что ли?

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Имя: Гость
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