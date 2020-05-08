Мэр Кузнецка о коронавирусе: Статистика отличается от реальной картины

08.05.2020 | 09:35

В четверг, 7 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский выступил с новым видеобращением к горожанам.

Градоначальник сообщил о текущей ситуации с коронавирусом в Кузнецке, отметив, что очаги новой инфекции выявлены в 14 многоквартирных домах и по нескольким адресам в частном секторе.

«Болезнь продолжает распространяться по городу. Параллельно с доказанным коронавирусом идет развитие пневмонии, которая по коронавирусу как бы не определяется, но по клинической картине зачастую схожа с ним. На одного заболевшего коронавирусом - где-то пять пневмоний», - рассказал Сергей Златогорский.

Мэр признал, что, судя по таким данным, статистика по заразившимся COVID-19 кузнечанам отличается от объективной картины.

«Болезнь в значительном количестве случаев протекает тяжело. В специализированных лечебных заведениях Пензы десятки людей находятся в реанимации. В том числе на искусственной вентиляции легких, среди них - и наши кузнечане», - подчеркнул Сергей Златогорский.

Градоначальник еще раз напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции, личную гигиену, ограничить контакты и применять средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить заражения опасным вирусом.

На утро 7 мая в Кузнецке зафиксировано 11 случаев подтвержденного коронавируса, в Кузнецком районе – 4.