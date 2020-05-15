Банк «Кузнецкий» поддерживает «JazzMayДома»

15.05.2020 | 13:32

Банк «Кузнецкий» является неизменным генеральным партнером весеннего джазового фестиваля Jazz May, который стал самым ярким событием музыкальной жизни не только Пензы, но и всей страны.

Мероприятие также приобрело и международный характер. Уже много лет перед пензенским зрителем выступают музыканты из Италии, Германии, Австрии, Нидерландов и других стран. В 2020 году фестиваль стал лауреатом сразу в нескольких номинациях престижной премии «Event-прорыв».

В 2020 году в мире и в Пензе в частности сложилась непростая ситуация с пандемией, из-за которой фестиваль переносится на неопределенный срок. Банк «Кузнецкий», являясь не только генеральным партнером, но и другом Jazz May, поддерживает его и в этой непростой ситуации.

«Фестиваль является одним из лучших мероприятий Пензы, но при этом он вырос за масштабы городского события и был признан российским профессиональным культурным сообществом. Нам бы очень хотелось, чтоб он все-таки состоялся, пусть и не совсем в привычном для всех формате.

Поэтому совместно с организаторами фестиваля было принято решение провести «JazzMayДома». 17, 24 и 31 мая в 19:15 пройдут трансляции Jazz May - 2019 на 11 канале. Мы рады, что жители города смогут насладиться джазовыми ритмами и ощутить атмосферу фестиваля, не выходя из дома», - прокомментировал председатель правления Михаил Дралин.

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