Общество

За день выписали 110 пензенцев, излечившихся от коронавируса

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Из больниц Пензенской области продолжают выписывать людей, излечившихся от новой коронавирусной инфекции. Данные на четверг, 14 мая, по традиции обнародовала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 110 пациентов. Общее число выздоровевших - 658», - написала она.

Согласно последней сводке оперативного штаба, в регионе подтверждено 924 случая COVID-19. За минувшие сутки число зараженных выросло на 45 человек.

Больше всего заболевших в Пензе, на втором месте - Бессоновский район, на третьем - Городищенский, далее следует Пензенский.

Умерли за все время пандемии 10 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Офигеть просто! Круто!

Гость||

Ну сначала наприписывали всем коронавирус, теперь отмашку дали всех излечивать, все логично

Цирк

Гость||

освобождают коечный фонд...вылечили не вылечили, а может и вообще не лечили.

Гость||

А коечный фонд, необходимый для снятия ограничений,всё равно не смогут организовать из за количества пневмонии.

Гость||

Только народ с пневманией никто не считает. А их пачками лежит в коридорах больниц.

Гость||

Если только не брать в больницу с пневмонией, пусть сами лечатся.

Гость||

да они и не берут! 3 раза скорую вызывали. приезжают, укол делают и прощай!

Гость||

Царь запретил заражаться.

Гость||

Гость писал(a):

А коечный фонд, необходимый для снятия ограничений,всё равно не смогут организовать из за количества пневмонии.
На домашке "лечить" будут.

Гость||

ОПТОМ прям..."вылечивают"...хм..."больные" короной хотя бы ЗНАЛИ с чем лежали?

Гость||

Вот это дают, так у нас до конца недели все выпишутся.Ура !

Гость||

Молодцы медики! Надеюсь теперь денег в медицину будет поступать больше.

Гость||

Цирк по-пензенски!

Гость||

Д че вам не нравится то

Скоро выпустят значит всех, сколько можно дома то сидеть

Имя: Гость
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