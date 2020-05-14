За день выписали 110 пензенцев, излечившихся от коронавируса

14.05.2020 | 19:10

Из больниц Пензенской области продолжают выписывать людей, излечившихся от новой коронавирусной инфекции. Данные на четверг, 14 мая, по традиции обнародовала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 110 пациентов. Общее число выздоровевших - 658», - написала она.

Согласно последней сводке оперативного штаба, в регионе подтверждено 924 случая COVID-19. За минувшие сутки число зараженных выросло на 45 человек.

Больше всего заболевших в Пензе, на втором месте - Бессоновский район, на третьем - Городищенский, далее следует Пензенский.

Умерли за все время пандемии 10 человек.