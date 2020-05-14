Общество

В Пензенской области более 900 зараженных коронавирусом

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По данным на утро четверга, 14 мая, в Пензенской области стало еще на 45 зараженных коронавирусом больше. Общее количество заболевших за весь период - 924.

Накануне сообщалось о 42 новых случаях.

За все время пандемии выздоровели 548 человек, умерли 10. Больше всего заболевших в Пензе, на втором месте - Бессоновский район, на третьем - Городищенский, далее следует Пензенский.

Врачи призывают граждан не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться за помощью к медикам, не боясь при этом попасть в инфекционное отделение с обычной простудой. Решение об амбулаторном или стационарном лечении выносится только после тщательного исследования, включающего в себя компьютерную томографию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опаньки!

Гость||

Какой толк тогда сидели

Гость||

Если бы не сидели по домам, заболевших было бы не 900, а 9000

Гость||

Гость писал(a):

Опаньки!
Опаньки будут видимо недельки через 2, когда созреют товарищи после майских праздников и дачники.

Гость||

Ну когда же наступит то прекрасное время,когда вот эти сводки.канут в лета.Когда можно будет спокойно выйти на улицу,вдохнуть глоток чистого воздуха,пройтись глядя не в (масочные,словно инопланетные лица),а просто глядя в лица земляков.И сказать--Все.враг повержен--БУДЕМ ЖИТЬ РЕБЯТА!!!!

Гость||

Ну теперь то мы точно все умрём?

Гость||

Это пасхальные мощепоклонники в статистику пришли?

Гость||

В большинстве регионов всё только начинается.

Гость||

Эхо сообщило ,что фсб проводит обыск в правительстве пенз области

Гость||

Сколько больных хлыщет по улицам! Те же бабули дохают и тамкаются везде, никто за этим не следит, кашляют и рот даже не прикрывают не то что локотком, но и ладошкой не удосужатся, а на замечания ещё и обижаются. Только что в магазине столкнулась с такой ситуацией.

Гость||

Хороший мужик,мне нравился Бурлаков.

Гость||

Думаю под домашний арест? В СИЗО не солидно такого человека.

Гость||

На́ примере нашей области будем вырабатывать коллективный иммунитет. По другому у нас не получится.

Гость||

Бабули и дедули - это шедевр!!! В одноразовых масках неделями ходят.. Хоть и не ношу маску, но с дистанцией у них проблемы.. 2 раза в магазине чуть ли не в спину дышали, а когда про дистанцию говоришь, с таким удивлением смотрят

Гость||

Гость писал(a):

Сколько больных хлыщет по улицам!
Болен ты - ковиидиотизмом.

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Имя: Гость
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