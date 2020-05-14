В Пензенской области более 900 зараженных коронавирусом

14.05.2020 | 10:39

По данным на утро четверга, 14 мая, в Пензенской области стало еще на 45 зараженных коронавирусом больше. Общее количество заболевших за весь период - 924.

Накануне сообщалось о 42 новых случаях.

За все время пандемии выздоровели 548 человек, умерли 10. Больше всего заболевших в Пензе, на втором месте - Бессоновский район, на третьем - Городищенский, далее следует Пензенский.

Врачи призывают граждан не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться за помощью к медикам, не боясь при этом попасть в инфекционное отделение с обычной простудой. Решение об амбулаторном или стационарном лечении выносится только после тщательного исследования, включающего в себя компьютерную томографию.