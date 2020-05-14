Общество

В Пензе дистанционное обучение правонарушителей чересчур упростили

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В Пензе прокуратура нашла нарушения организации образовательного процесса в областном центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В вечерней (сменной) общеобразовательной школе центра, как и во всех учебных заведениях региона, в период режима повышенной готовности перешли на дистанционное обучение, однако процесс максимально упростили.

Педагоги просто направляли подросткам задания и материалы для самоподготовки, хотя в ЦВСНП имелась техническая возможность подключиться к Интернету.

По словам старшего помощника прокуратуры области Светланы Артамоновой, это нарушает образовательные стандарты, так как «не обеспечивает организацию образовательного процесса с вовлечением обучающихся и педагогических работников».

«По итогам проверки прокурор района внес директору ВСОШ представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

Несовершеннолетним правонарушителям это учеба до...

Гость||

Педагоги просто направляли подросткам задания и материалы для самоподготовки

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А так нельзя оказывается было?!?! Да вы шо? И в нашей школе дистанционное обучение так же проводят. Может и её проверят, чтобы начали учить нормально?Зато учебные дни продлили до 30 мая.

Имя: Гость
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