В Пензе дистанционное обучение правонарушителей чересчур упростили

14.05.2020 | 15:10

В Пензе прокуратура нашла нарушения организации образовательного процесса в областном центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В вечерней (сменной) общеобразовательной школе центра, как и во всех учебных заведениях региона, в период режима повышенной готовности перешли на дистанционное обучение, однако процесс максимально упростили.

Педагоги просто направляли подросткам задания и материалы для самоподготовки, хотя в ЦВСНП имелась техническая возможность подключиться к Интернету.

По словам старшего помощника прокуратуры области Светланы Артамоновой, это нарушает образовательные стандарты, так как «не обеспечивает организацию образовательного процесса с вовлечением обучающихся и педагогических работников».

«По итогам проверки прокурор района внес директору ВСОШ представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.