Общество

В областном минобре рассказали о формате последнего звонка

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В Пензенской области последний звонок пройдет в нетрадиционном формате. Об этом в четверг, 14 мая, редакции портала PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В последний раз звонок для выпускников прозвучит онлайн. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Предполагалось, что праздник состоится 21 мая. Однако опасный вирус внес коррективы в планы, и теперь пензенские выпускники будут учиться до 5 июня.

Пока неизвестно, каким образом пройдут выпускные балы. С их датой на данный момент в минобре области тоже не определились, поскольку еще нет точного расписания ЕГЭ.

«Мы очень надеемся, что выпускные проведут в традиционном формате. Все будет зависеть, конечно, от эпидситуации», - добавили в пресс-службе.

13 мая стало известно, что дату экзаменационных испытаний для одиннадцатиклассников перенесли с 8 июня на более поздний срок.

«Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», - сообщили в региональном минобре.

Что касается девятиклассников, то для них обязательные экзамены по русскому языку и математике решили вообще отменить.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спиртное в этот день продавать будут?или тоже онлайн

Гость||

Последний звонок это последний звонок. А по нам звонит Колокол, а мы не слышим.

Гость||

Просто колокол онлайн звонит.

Гость||

Где новости про обыски в правительстве Пензенской области????

Гость||

Когда завершится учебный год для учащихся 1-8 классов? Сколько уже можно глумиться над детьми?!!

Гость||

Гость писал(a):

Когда завершится учебный год для учащихся 1-8 классов? Сколько уже можно глумиться над детьми?!!
+10500

Гость||

будут на звонке по примере клона в костюмах водолазов

Имя: Гость
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