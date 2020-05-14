В областном минобре рассказали о формате последнего звонка

14.05.2020 | 11:01

В Пензенской области последний звонок пройдет в нетрадиционном формате. Об этом в четверг, 14 мая, редакции портала PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В последний раз звонок для выпускников прозвучит онлайн. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Предполагалось, что праздник состоится 21 мая. Однако опасный вирус внес коррективы в планы, и теперь пензенские выпускники будут учиться до 5 июня.

Пока неизвестно, каким образом пройдут выпускные балы. С их датой на данный момент в минобре области тоже не определились, поскольку еще нет точного расписания ЕГЭ.

«Мы очень надеемся, что выпускные проведут в традиционном формате. Все будет зависеть, конечно, от эпидситуации», - добавили в пресс-службе.

13 мая стало известно, что дату экзаменационных испытаний для одиннадцатиклассников перенесли с 8 июня на более поздний срок.

«Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», - сообщили в региональном минобре.

Что касается девятиклассников, то для них обязательные экзамены по русскому языку и математике решили вообще отменить.