19.03.2020 | 13:19

Министерство образования Пензенской области назвало даты, когда в школах пройдут торжественные линейки по случаю последнего звонка и выпускные вечера.

Для учеников девятого и одиннадцатого классов в последний раз звонок прозвенит 21 мая. 22 мая девятиклассники уже отправятся на первый госэкзамен. Им предстоит испытание по иностранному языку.

Что касается выпускных вечеров, то они пройдут 26 июня. Местом для них по традиции станут школы.

«Выбор даты обусловлен тем, что завершен основной период проведения итоговой аттестации и в этот день нет сдачи ЕГЭ в резервный день», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Там добавили, что в школах региона в настоящий момент обучаются 11 384 девятиклассников и 5 555 одиннадцатиклассников.

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