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Общество | В Пензенской области определились с датами последнего звонка и выпускного

19.03.2020|13:19
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Министерство образования Пензенской области назвало даты, когда в школах пройдут торжественные линейки по случаю последнего звонка и выпускные вечера.

Для учеников девятого и одиннадцатого классов в последний раз звонок прозвенит 21 мая. 22 мая девятиклассники уже отправятся на первый госэкзамен. Им предстоит испытание по иностранному языку.

Что касается выпускных вечеров, то они пройдут 26 июня. Местом для них по традиции станут школы.

«Выбор даты обусловлен тем, что завершен основной период проведения итоговой аттестации и в этот день нет сдачи ЕГЭ в резервный день», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Там добавили, что в школах региона в настоящий момент обучаются 11 384 девятиклассников и 5 555 одиннадцатиклассников.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|19.03.2020 14:16|

Коронавирус и нападающих клещей к тому времени прогонят?

Гость|19.03.2020 14:20|

Из-за короновируса перенесут минимум на месяц. А лучше вообще отменить.

Гость|19.03.2020 14:23|

Первая в мире женщина-космонавт,

Герой Советского Союза

В.В. Николаева-Терешкова.

ЮНЫМ АТЕИСТАМ-ЛЕНИНЦАМ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Дорогие ребята!

Кто не смотрел как зачарованный на безбрежные небесные дали и не мечтал взглянуть на Землю с заоблачных высот! Многие из вас наверняка побывали в воздушном океане и знают, что осуществление мечты ведет к желанию снова пережить минуты сказочного полета. Теперь это просто сделать. Крылатые лайнеры поднимут и перенесут вас по голубым дорогам за тысячи километров. Небо давно в дружбе с советским народом и охотно принимает в свои объятия его посланцев. Небо Родины стало для нас близким и родным.

Но не всегда люди смотрели на небо восторженно и дружелюбно: слишком далеким и чужим оно было для них. И это потому, что на целые века его отдали во власть бога, превратили в вотчину небесного царя. Миллионы угнетенных и несчастных тружеников с надеждой и страхом обращали к нему свои взоры, умоляли небо избавить их от нищеты, голода, болезней, нескончаемых войн, каторжной работы на хозяев, принести другую, хорошую жизнь. Но небо молчало, все оставалось без перемен. И тогда отчаявшиеся люди начинали роптать, обвинять небо в равнодушии к их горькой судьбе, проклинали его. Только темные и невежественные религиозные заблуждения могли сеять подобные иллюзии и заставлять людей враждовать с небом.

А где он, бог, и его небесное царство? Астрономы говорят, что своими могучими телескопами и тончайшими приборами они обшарили весь звездный мир и нигде не обнаружили ни малейших следов божества. Мы побывали в космосе, каждый из нас провел там много часов, даже суток, но также не нашли ни единого признака небесного царства. Да этого и невозможно сделать, поскольку ни бога, ни его вотчины нет и быть не может.

Обидно и больно становится за тех людей, которые в наше чудесное советское время продолжают верить в древние предания и мифы. Религия — большое зло. Она мешает людям правильно смотреть на реальную действительность и познавать ее, сковывает их трудовую и общественную активность, заставляет понапрасну растрачивать здоровье и силы, жертвовать счастьем на земле в угоду несуществующему загробному миру., Вот почему мы радуемся тому, что на борьбу с религиозными предрассудками и суевериями все насто

Гость|19.03.2020 14:24|

Да хватит уже со своим коронавирусом носится, как с писаной торбой! Нет его! Да, уважаемый, причём здесь клещи, если выпускной в школе проводится?

Гость|19.03.2020 14:33|

penzainform.ru писал(a):

Что касается выпускных вечеров, то они пройдут 26 июня.
А чего не 22 июня, как в прошлом году?

Как то, не патриотично получается...

Имя: Гость
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