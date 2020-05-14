Пензенцам рекомендуют не забывать о правилах личной безопасности

14.05.2020 | 18:24

Расслабляться рано. По крайней мере, до окончания режима повышенной готовности, который в Пензенской области продлен до 17 мая.

«Пока нельзя гулять ни на детских площадках, ни в общественных местах. К сожалению, все эти ограничения остаются, в том числе в скверах, парках и общественных местах. 30 марта подписано распоряжение правительства, что обязательно ношение лицевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, в учреждениях и организациях», - сообщил начальник Управления общественной безопасности Пензенской области Николай Сармин.

На улице рекомендовано соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра или пользоваться индивидуальными средствами защиты. Об этом прохожим напоминали сотрудники полиции, вручая памятки с правилами профилактики.

Большинство горожан на тот момент скрывали свои лица с помощью масок. Однако по поводу их эффективности мнения разделились.

«Даст ли маска здоровья людям, еще неизвестно. Малышева выступает, говорит: «Никакая маска не позволит, чтобы вирус не проник». Вы слышали?» - отметила пенсионерка.

«Мало ли... человек чихает рядом, мы же не знаем, чем он болеет», - рассказала девушка.

«Берегу свое здоровье, потому что здоровье - это главное. Я просто не хочу заболеть», - пояснила прохожая.

В период действия режима повышенной готовности в отношении нарушителей постановления правительства области применяются штрафные санкции от 1 до 30 тысяч рублей. Составлено уже более 2 тысяч протоколов.