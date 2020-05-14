Общество

Пензенцам рекомендуют не забывать о правилах личной безопасности

Печать

Расслабляться рано. По крайней мере, до окончания режима повышенной готовности, который в Пензенской области продлен до 17 мая.

«Пока нельзя гулять ни на детских площадках, ни в общественных местах. К сожалению, все эти ограничения остаются, в том числе в скверах, парках и общественных местах. 30 марта подписано распоряжение правительства, что обязательно ношение лицевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, в учреждениях и организациях», - сообщил начальник Управления общественной безопасности Пензенской области Николай Сармин.

На улице рекомендовано соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра или пользоваться индивидуальными средствами защиты. Об этом прохожим напоминали сотрудники полиции, вручая памятки с правилами профилактики.

Большинство горожан на тот момент скрывали свои лица с помощью масок. Однако по поводу их эффективности мнения разделились.

«Даст ли маска здоровья людям, еще неизвестно. Малышева выступает, говорит: «Никакая маска не позволит, чтобы вирус не проник». Вы слышали?» - отметила пенсионерка.

«Мало ли... человек чихает рядом, мы же не знаем, чем он болеет», - рассказала девушка.

«Берегу свое здоровье, потому что здоровье - это главное. Я просто не хочу заболеть», - пояснила прохожая.

В период действия режима повышенной готовности в отношении нарушителей постановления правительства области применяются штрафные санкции от 1 до 30 тысяч рублей. Составлено уже более 2 тысяч протоколов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте