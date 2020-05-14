Общество

На улице Титова во время капремонта крыши затопило квартиру

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«Ночью, когда спали, резко отвалились обои, хлынула вода и все затопила. Поднимали матрас, все сушили», - пожаловалась жительница дома № 20 на ул. Титова Татьяна Гладкова.

Из-за того что затопленной оказалась практически вся квартира на верхнем этаже, в воздухе осталась повышенная влажность, а из-под линолеума при надавливании вытекает вода. А началось все с капремонта крыши.

«Соседняя квартира не пострадала, потому что вместо положенных 6 метров они открыли 12 и половину успели заделать. На нашей площадке соседи не пострадали, а именно пострадавшая квартира - моя. Лилось со стен, с потолка, стена до сих пор мокрая», - рассказала женщина.

Квартиру затапливало три ночи, по словам хозяйки. Она разговаривала с представителями подрядной организации, надеясь на досудебное соглашение о компенсации нанесенного ущерба.

«Они приходили, смотрели, сказали, что поклеят мне обои, но тот ущерб, который здесь произведен, просто несравним. Я сижу без света, у меня не работает холодильник, пришлось выкинуть часть продуктов. Сын не может учиться: он на дистанционном обучении, электричества нет, негде зарядить все эти телефоны и ноутбуки», - отметила Татьяна Гладкова.

Титова, 20, - не единственный адрес в Пензе, где при проведении капитального ремонта во время непогоды пострадали квартиры. В апреле промокли жильцы дома на Попова, 16, где тоже старую кровлю сняли, а новую не успели положить. Поток был такой, что вода проникла даже на третий этаж.

«Беру фонарик, свечку и хожу, потому что свет включать нельзя. Даже не знаешь, куда поставить ведро. Я, старый человек, беру ведро и выношу. Всю ночь выносила», - констатировала жительница дома Любовь Алексеевна.

Жителей волнует и прошлогодний опыт капремонта крыш, когда на многих домах сроки работ растянулись, неоднократно сменялись подрядчики, квартиры тонули, несмотря на заверения о надежной защите специальной пленкой.

«Она у нас устраивается по деревянным конструкциям. Данный способ устройства материала позволяет исключать протечки в период производства работ по ремонту кровли еще до покрытия материала металлом», - пояснял заместитель директора регионального фонда капремонта Роман Панин.

Татьяна Гладкова с улицы Титова опасается повторения потопа, ведь до конца капремонта кровли еще далеко. Никто не даст гарантию, что при непогоде рабочие смогут обеспечить герметичность на чердаке.

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