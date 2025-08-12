Спасатели снова сняли мужчину с козырька подъезда на пр. Строителей

12.08.2025 | 12:37

В понедельник, 11 августа, в Пензе спасатели сняли с козырька подъезда на проспекте Строителей мужчину, который просил помощи.

Инцидент произошел у дома № 1. В пожарно-спасательный центр (ППСЦ) из центра обработки экстренных вызовов системы 112 поступило сообщение, что человек не может самостоятельно спуститься.

«Спасатели по трехколенной лестнице поднялись на козырек и помогли мужчине», - рассказали в ППСЦ. Вмешательства медиков не потребовалось.

Специалисты уже спускали пензенца с этого козырька 19 июня.

9 мая спасатели сняли упавшего горожанина с козырька подъезда дома № 55 на улице Клары Цеткин (его спустили с помощью альпинистского снаряжения). Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.