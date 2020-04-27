Жителей дома на улице Попова затопило во время капремонта крыши

27.04.2020 | 19:12

С крыши дома № 16 на улице Попова через водосточную трубу вырывался поток. Наверху было много дождевой жидкости, которая перемешалась со снегом, говорили обитатели четвертого этажа. Многие квартиры пострадали во время капремонта. Кровлю сняли без учета погодных условий.

«Потекла вода прямо на выключатель. Я побоялась и выключила. Всю ночь ходила и выливала воду, примерно в полтора-два часа ведро. Беру фонарик, свечку и хожу, потому что свет включать нельзя», - пожаловалась жительница дома Любовь Алексеевна.

В другой комнате ситуация еще хуже, показала журналистам 11 канала пенсионерка.

«Даже не знаешь, куда поставить. Я старый человек, беру ведро и выношу, и всю ночь я выносила», - рассказала она.

Но не помогло - затопило и квартиру этажом ниже. Между соседками возникло напряжение.

«Я бы всю ночь не спала, но соседей бы не залила. Все обвалилось. Кажется, даже потолок обваливается, и в спальне уже пошло, и в туалете, и в коридор - уже везде пошло», - отметила жительница дома Нина Григорьевна.

По словам Любови Алексеевны, она старалась как могла. Но потоки настолько обильные и многочисленные, что не знаешь, куда ставить емкости.

«Чуть не через каждые полчаса в новом месте льет», - сообщила пенсионерка.

Встал вопрос о компенсации нанесенного ущерба. Пока уверенности, что подрядчик, выполняющий капремонт, восстановит квартиры, нет.

«Вроде бы говорят: «Дадим вам расписку». Ну не знаю, все только на словах пока, на деле ничего нет», - пояснила жительница дома Галина Яковлевна.

Самое страшное, говорят люди, что капремонт, судя по объявлению, продлится больше трех месяцев. Любовь Алексеевна не знает, как принимать ванну: на голову капает мутная жидкость с чердака, стирать тоже перестала, опасается за машинку - ее приходится передвигать.