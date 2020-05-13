В Терновке заключенному попытались передать телефоны в шпротах

13.05.2020 | 12:33

Родственники и знакомые осужденных, отбывающих наказание в колониях Пензенской области, продолжают изощряться в способах передачи запрещенных предметов.

Очередную попытку пресекли в ИК-5 на Гидрострое.

33-летний пензенец принес своему знакомому, посаженному на восьмилетний срок, две банки шпрот, в которых при досмотре нашли мобильные телефоны.

«Предварительно гражданин был предупрежден об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершил правонарушение», - констатировали в пресс-службе регионального УФСИН России.

Мужчине грозит административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Год назад в колонию № 7 попытались доставить 38 мобильных телефонов, 37 зарядников, 15 наушников и 18 сим-карт, оборудовав тайники в бревнах, доставленных на закрытую территорию. В марте 2019-го в ИК-5 прислали книгу с «начинкой» из мобильников.