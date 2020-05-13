Общество

В центре занятости Пензы ответят на вопросы безработных

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В четверг, 14 мая, с 14:00 до 15:30 в Центре занятости населения города Пензы пройдет прямая линия. На вопросы ответит начальник отдела содействия в поиске работы Наталья Миронова.

Пензенцы смогут узнать, как дистанционно зарегистрироваться в органе службы занятости.

Также Наталья Сергеевна расскажет о том, каким образом можно получить пособие по безработице и дополнительную выплату в размере 3 тысяч рублей родителям несовершеннолетних, потерявшим работу из-за экономических последствий коронавируса.

«В течение полутора часов звонки будут приниматься по телефону 8 (8412) 48-89-98», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото trud.pnzreg.ru
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