Общество

В Пензенской области обнаружили первую за 60 лет орешниковую соню

Печать

В Мокшанском районе в ходе мониторинга сотрудники минлесхоза нашли редчайшую орешниковую соню. В последний раз практически исчезнувшего зверька наблюдали в начале 60-х годов прошлого века в окрестностях села Голицыно Нижнеломовского района. С тех пор никому не доводилось повстречать этого пушистого представителя дикого мира.

«6-9 сантиметров, яркой охристой окраски и с длинным хвостиком - чуть больше мыши, так скажем. Ведет ночной образ жизни, преимущественно питается растительной пищей. В холодное время ложится в спячку. Делает гнездо шарообразной формы из растительного материала», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Из-за скрытности и малочисленности многие детали жизни орешниковой сони остаются неизвестными.

Это не единственная редкость, обнаруженная специалистами в ходе мониторинга дикого мира. Весной 2020-го подтвердились данные Красной книги Пензенской области об обитании в регионе белого аиста.

«На территории Бессоновского района, на водонапорной башне в Грабово, гнездится пара, которая, надеемся, выведет потомство», - пояснил Денис Кисельманов.

Самые редкие представители фауны занесены во второй том Красной книги Пензенской области. Он издан совсем недавно. Перечень документально засвидельствован, все вошедшие в него животные взяты под особую охрану.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Лес бы ещё гектарами не вырубали...

Гость||

Срочно туристов надо в Пензу мышь показывать !!!!)))))

Гость||

Какая еще соня.. чаво выдумвыитя! мышь абнакавенная, тьфу срамота!

Гость||

Ничего себе!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области обнаружили первую за 60 лет орешниковую соню
Может последнюю? 60 лет пряталась, нашли! Куда теперь бежать?

Гость||

Чё курили?

Гость||

Гость писал(a):

Какая еще соня.. чаво выдумвыитя! мышь абнакавенная, тьфу срамота!
Семейство сони,ближе к мелким белкам ,чем к мышам.

Гость||

Гость писал(a):

Семейство сони,ближе к мелким белкам
Соседка всё время спит и толстая как свинья,ан нет! Ближе к белкам. Будет бельчёнок толстожопый.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте