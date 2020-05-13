В Пензенской области обнаружили первую за 60 лет орешниковую соню

13.05.2020 | 19:00

В Мокшанском районе в ходе мониторинга сотрудники минлесхоза нашли редчайшую орешниковую соню. В последний раз практически исчезнувшего зверька наблюдали в начале 60-х годов прошлого века в окрестностях села Голицыно Нижнеломовского района. С тех пор никому не доводилось повстречать этого пушистого представителя дикого мира.

«6-9 сантиметров, яркой охристой окраски и с длинным хвостиком - чуть больше мыши, так скажем. Ведет ночной образ жизни, преимущественно питается растительной пищей. В холодное время ложится в спячку. Делает гнездо шарообразной формы из растительного материала», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Из-за скрытности и малочисленности многие детали жизни орешниковой сони остаются неизвестными.

Это не единственная редкость, обнаруженная специалистами в ходе мониторинга дикого мира. Весной 2020-го подтвердились данные Красной книги Пензенской области об обитании в регионе белого аиста.

«На территории Бессоновского района, на водонапорной башне в Грабово, гнездится пара, которая, надеемся, выведет потомство», - пояснил Денис Кисельманов.

Самые редкие представители фауны занесены во второй том Красной книги Пензенской области. Он издан совсем недавно. Перечень документально засвидельствован, все вошедшие в него животные взяты под особую охрану.