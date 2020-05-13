Общество

Общее количество случаев COVID-19 в области приблизилось к 900

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Врачи предупреждают: поэтапное снятие ограничительных мер может вызвать всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, если люди будут игнорировать рекомендации специалистов.

«Я бы очень просил всех жителей Пензенской области в настоящий момент жестко исполнять правила личной гигиены и безопасности. Обязательно ношение масок, обработка рук, ношение перчаток (на работе, на производстве) и обязательное соблюдение социальной дистанции», - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н Бурденко» Вячеслав Космачев.

Вирус продолжает распространение по региону с угрожающей скоростью. COVID-19 ежедневно диагностируют у десятков жителей Сурского края. Причем в последние несколько дней цифра за сутки примерно одинаковая.

По данным оперативного штаба на 13 мая, опасной инфекцией поражено еще 42 пензенца, а общее количество случаев приблизилось к 900. Выросло и число пациентов в тяжелом состоянии. Их доставляют в реанимационное отделение областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

«Очень сложное течение. Период от легкого проявления до тяжелой степени развития заболевания проходит очень быстро», - предупредил Вячеслав Космачев.

Врачи в очередной раз призывают граждан не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться за помощью к медикам, не боясь при этом попасть в инфекционное отделение с обычной простудой. Решение об амбулаторном или стационарном лечении выносится только после тщательного исследования, включающего в себя компьютерную томографию.

«Если на КТ-снимке мы видим четкую картину пневмонии - это 100%-е показание к госпитализации.

Уважаемые жители Пензенской области, я вас очень прошу: сделайте все для того, чтобы вы не заражались, не болели. А мы сделаем все, чтобы вас вылечить», - высказался Вячеслав Космачев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ну теперь мы точно все умрем!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уважаемые жители Пензенской области, я вас очень прошу: сделайте все для того, чтобы вы не заражались, не болели.
Сжечь Москву?!

Если бы для остановки эпидемии нужно было бы принести один город в жертву, какой бы город Вы выбрали? И почему Москву?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врачи в очередной раз призывают граждан не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться за помощью к медикам, не боясь при этом попасть в инфекционное отделение с обычной простудой.
типа лежать в дальнем коридоре КИМа менее страшно, чем с удобствами дома?

Гость||

Космачев кем Стрючкову приходится?

Гость||

Зачем в Пензе проводят ярмарки и открывают крупные торговые площадки? Доход определённых людей выше жизни людей? В Европе постепенно открывают только маленькие магазины. Может губернатор знает конечно как лучше?

Гость||

900 человек не соблюдали режим повышенной готовности и самоизоляцию игнорировали или маски не носили?

Гость||

И где они только этот вирус нашли?

Гость||

О какой ежедневной диагностике коронавируса речь, если уже народ в комментариях пишет, что анализы ждут от 2х недель до месяца? Новости преподносят так, как-будто с улицы каждый день по 40 человек заболевших приходят.

Гость||

Да где угодно. В том же магазине. И заразится можно от человека, который заходит в магазин без маски и не соблюдает дистанцию, а на замечание еще и наорет на тебя.

Себя если не жалеют, то подумали бы об окружающих, и медперсонал тоже люди, им тоже хочется отдохнуть, посидеть вечером с семьей у телевизора.

Гость||

Гость писал(a):

И заразится можно от человека, который заходит в магазин без маски и не соблюдает дистанцию, а на замечание еще и наорет на тебя.
Такие как ты от крика ещё и рожают прямо на месте?

Гость||

И тут опять сейчас начнете про маски?)) Страниц на 15..

Гость||

Запретить продавцам обслуживать покупателей без маски, пожилых, детей в магазины не пускать. Камерой отслеживается без проблем. Пока "намордники в кожу не врастут, так и будет прирастать число заболевших по полсотни в день.

Гость||

Гость писал(a):

Запретить продавцам обслуживать покупателей без маски, пожилых, детей в магазины не пускать. Камерой отслеживается без проблем. Пока "намордники в кожу не врастут, так и будет прирастать число заболевших по полсотни в день.
Смени методичку, ковибот - палишься.

Имя: Гость
Комментарий:

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