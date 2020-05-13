Общее количество случаев COVID-19 в области приблизилось к 900

13.05.2020 | 18:00

Врачи предупреждают: поэтапное снятие ограничительных мер может вызвать всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, если люди будут игнорировать рекомендации специалистов.

«Я бы очень просил всех жителей Пензенской области в настоящий момент жестко исполнять правила личной гигиены и безопасности. Обязательно ношение масок, обработка рук, ношение перчаток (на работе, на производстве) и обязательное соблюдение социальной дистанции», - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н Бурденко» Вячеслав Космачев.

Вирус продолжает распространение по региону с угрожающей скоростью. COVID-19 ежедневно диагностируют у десятков жителей Сурского края. Причем в последние несколько дней цифра за сутки примерно одинаковая.

По данным оперативного штаба на 13 мая, опасной инфекцией поражено еще 42 пензенца, а общее количество случаев приблизилось к 900. Выросло и число пациентов в тяжелом состоянии. Их доставляют в реанимационное отделение областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

«Очень сложное течение. Период от легкого проявления до тяжелой степени развития заболевания проходит очень быстро», - предупредил Вячеслав Космачев.

Врачи в очередной раз призывают граждан не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться за помощью к медикам, не боясь при этом попасть в инфекционное отделение с обычной простудой. Решение об амбулаторном или стационарном лечении выносится только после тщательного исследования, включающего в себя компьютерную томографию.

«Если на КТ-снимке мы видим четкую картину пневмонии - это 100%-е показание к госпитализации.

Уважаемые жители Пензенской области, я вас очень прошу: сделайте все для того, чтобы вы не заражались, не болели. А мы сделаем все, чтобы вас вылечить», - высказался Вячеслав Космачев.