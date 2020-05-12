В Пензенской области зарегистрировали новых зараженных

12.05.2020 | 10:19

Во вторник, 12 мая, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 38 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии - 840.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в региональном правительстве, которое проходило в режиме видеоконференции.

Она напомнила, что 440 человек уже выписали здоровыми, зафиксировано 10 летальных исходов.

Накануне число подхвативших коронавирус жителей Пензенской области увеличилось на столько же, было зарегистрировано 38 новых случаев в Пензе, Кузнецке и 12 районах региона.