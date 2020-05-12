Общество

В Пензенской области зарегистрировали новых зараженных

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Во вторник, 12 мая, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 38 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии - 840.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в региональном правительстве, которое проходило в режиме видеоконференции.

Она напомнила, что 440 человек уже выписали здоровыми, зафиксировано 10 летальных исходов.

Накануне число подхвативших коронавирус жителей Пензенской области увеличилось на столько же, было зарегистрировано 38 новых случаев в Пензе, Кузнецке и 12 районах региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эдак мы не выполним наставлений Президента. Снижать нужно количество зарегистрированных, снижать!

Гость||

Спасибо врачам и губернатору за заботу.Больных становится меньше.

Всем здоровья и благоденствия.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее количество заболевших за все время пандемии - 840.
И где они только этот вирус находят? Они что не соблюдали режим повышенной готовности самоизоляции игнорировали или маски не носили?

Гость||

Гость писал(a):

И где они только этот вирус находят? Они что не соблюдали режим повышенной готовности самоизоляции игнорировали или маски не носили?
А нечего всякую каку на улицах облизывать. Так и забеременеть ненароком можно.

Гость||

Гость писал(a):

или маски не носили?
Мы пенсионеры на минималке,деньги на коммуналку и еду. Есть одна маска дома и вот уже два месяца по очереди выходим в ней. За 5 рублей раньше покупали.

Гость||

Гость писал(a):

Мы пенсионеры на минималке,деньги на коммуналку и еду. Есть одна маска дома и вот уже два месяца по очереди выходим в ней. За 5 рублей раньше покупали.
Как смешно Вы врете.

Гость||

А в штаб отчитались только за 35 по федеральным данным?

Имя: Гость
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