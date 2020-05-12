В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

12.05.2020 | 10:26

В областную больницу имени Бурденко за последние сутки прибыло 95 человек. Об этом доложил главный врач лечебного заведения Вячеслав Космачев на совещании с губернатором во вторник, 12 мая.

По его словам, в корпусе, рассчитанном на 540 мест, находятся свыше 700 пациентов. 56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также 173 человека находятся в корпусе на кислородной поддержке, а всего в больнице 229 таких пациентов.

Вячеслав Космачев пообещал к концу дня выписать порядка 40 человек.

«Корпус переполнен. Скажите, за последние 10 дней в больнице идет рост больных?» - задал вопрос губернатор Иван Белозерцев.

«Да, мы констатируем рост заболеваемости тяжелыми пневмониями и ковидной инфекцией. Также наблюдается тенденция перехода из легких и средних состояний в тяжелое», - признал главврач областной больницы.

По его словам, действующая реанимация заполнена пациентами, поэтому дополнительно разворачивают еще 90 коек. С аппаратами ИВЛ, по мнению Вячеслава Космачева, проблем не будет, как и с кислородом, так как количество кислородных точек увеличено.

«Какие будут рекомендации?» - спросил глава региона.

«Самая главная задача - объяснить населению, что нужно сделать для прекращения передачи инфекции. Люди не понимают, что каждый является потенциальным источником заболевания. Нужны жесточайшие требования к исполнению масочного режима и социальной дистанции», - считает Вячеслав Космачев.

«Все, кто меня слышит: если человек заболел и температура ушла за 37 и приближается к 38, надо срочно вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечения. Очень быстро распространяются и коронавирусная инфекция, и внебольничные пневмонии. Когда человек лечится дома несколько дней, а потом попадает в больницу, никакой аппарат ИВЛ, никакой кислород уже не поможет», - подвел итог губернатор.