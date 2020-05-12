Общество

В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

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В областную больницу имени Бурденко за последние сутки прибыло 95 человек. Об этом доложил главный врач лечебного заведения Вячеслав Космачев на совещании с губернатором во вторник, 12 мая.

По его словам, в корпусе, рассчитанном на 540 мест, находятся свыше 700 пациентов. 56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также 173 человека находятся в корпусе на кислородной поддержке, а всего в больнице 229 таких пациентов.

Вячеслав Космачев пообещал к концу дня выписать порядка 40 человек.

«Корпус переполнен. Скажите, за последние 10 дней в больнице идет рост больных?» - задал вопрос губернатор Иван Белозерцев.

«Да, мы констатируем рост заболеваемости тяжелыми пневмониями и ковидной инфекцией. Также наблюдается тенденция перехода из легких и средних состояний в тяжелое», - признал главврач областной больницы.

По его словам, действующая реанимация заполнена пациентами, поэтому дополнительно разворачивают еще 90 коек. С аппаратами ИВЛ, по мнению Вячеслава Космачева, проблем не будет, как и с кислородом, так как количество кислородных точек увеличено.

«Какие будут рекомендации?» - спросил глава региона.

«Самая главная задача - объяснить населению, что нужно сделать для прекращения передачи инфекции. Люди не понимают, что каждый является потенциальным источником заболевания. Нужны жесточайшие требования к исполнению масочного режима и социальной дистанции», - считает Вячеслав Космачев.

«Все, кто меня слышит: если человек заболел и температура ушла за 37 и приближается к 38, надо срочно вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечения. Очень быстро распространяются и коронавирусная инфекция, и внебольничные пневмонии. Когда человек лечится дома несколько дней, а потом попадает в больницу, никакой аппарат ИВЛ, никакой кислород уже не поможет», - подвел итог губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять страшно жить.

Гость||

Скажите а в области кто нибудь умер зараженный коронавирусом без сопутствующих болезней?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Корпус переполнен. Скажите, за последние 10 дней в больнице идет рост больных?» - задал вопрос губернатор Иван Белозерцев.

«Да, мы констатируем рост заболеваемости тяжелыми пневмониями и ковидной инфекцией.

Самое время для смягчения режима ограничений..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Из 125 законченных случаев подключения к аппарату ИВЛ успешное отлучение произошло только у 17 пациентов с коронавирусом, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это 13,6%, написал он в Facebook.

Гость||

Гость писал(a):

Скажите а в области кто нибудь умер зараженный коронавирусом без сопутствующих болезней?
А кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь умер от гриппа, а не от сопутствующей болезни как осложнения? Все инфекции провоцируют развитие сопутствующих заболеваний, что и приводит к летальным исходам.

Гость||

Гость писал(a):

Все инфекции провоцируют развитие сопутствующих заболеваний, что и приводит к летальным исходам.
мы все умрем?

Гость||

Гость писал(a):

А кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь умер от гриппа, а не от сопутствующей болезни как осложнения?
подними статистику, сколько умирало от осложнений после гриппа.

Почему никогда не вводили карантин по гриппу?

Гость||

А где они находят этот вирус? Они что не соблюдали режим повышенной готовности или самоизоляции или масок не носили?

Гость||

Количество больных растёт, а мы дачные автобусы пустили, в маршрутке не протолкнуться, какой режим соблюдать и дистанцию скажите пожалуйста!!!??? Как не заболеть этой хрень?

Имя: Гость
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