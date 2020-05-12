Общество

Пензенцев предупреждают об отключении холодной воды

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В среду, 13 мая, в связи с аварийно-восстановительными работами с 9:00 до 20:00 в ряде микрорайонов Пензы будет отключено холодное водоснабжение.

Воды не будет на улицах Саранской, Литвинова (а также в проезде Литвинова), Егорова, Каракозова, Насосной, Набережной Реки Суры, Рылеева, Ново-Черкасской, Павлова (и в одноименном проезде), Новой, Тиражной, Черняховского, Белякова, Совхозной (и в Совхозном проезде), Компрессорной, Можайского (и в 1-м, 3-м одноименных проездах), Байкова, Аустрина, Сумской (и в Сумском проезде), Островной, Каштановой (и в 1, 2, 3-м Каштановых проездах), Северополянской (и в трех одноименных проездах), Нестерова, Лунинской и Совхоз Победа.

«По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50», - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Пензенцам пора иски подавать о непредоставлении услуги и соответственно о не оплате.

Гость||

На Аустрина еще и газа не будет

Гость||

Дрессированная незнайка

Имя: Гость
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