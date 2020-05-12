Общество

Число излечившихся от коронавируса пензенцев приблизилось к 500

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Во вторник, 12 мая, больницы Пензенской области покинули более 50 человек, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об их выписке сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 57 человек. Общее число выздоровевших - 497», - написала Черемушкина.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 837 случаев COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 35 человек. В их числе двое детей - один годовалый, другому 10 лет. Остальным пациентам от 18 до 78.

В вирусологической лаборатории с начала эпидемии проведено 23 982 анализа, обследовано 23 137 человек. В лабораториях лечебных учреждений проведен 25 351 тест, обследовано 23 707 человек.

За все время пандемии в Пензенской области умерли 10 человек с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А считают как? Ещё 2 недели назад у нас было только только 364 заражённых, а сейчас уже почти 500 выздоровело?

Гость||

Хорошая новость наконец то...а то плохими новостями ,,закормили"ранее...

Гость||

А прежде чем заболеть они что не соблюдали режим повышенной готовности или игнорировали самоизоляцию или масок не носили?

Имя: Гость
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