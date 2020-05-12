Общество

Оперштаб назвал точное число заболевших коронавирусом в области

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Пензенский оперативный штаб скорректировал названное на утреннем совещании у губернатора количество заболевших. Если раньше прозвучала информация о 38 вновь заболевших и 840 всех случаев болезни, то теперь эти показатели изменились.

По состоянию на вторник, 12 мая, а регионе зарегистрировано 35 новых фактов заболевания COVID-19. С учетом предыдущих подтвержденных случаев болезни в целом в регионе с начала эпидемии насчитывается 837.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, среди заболевших двое детей - один годовалый, другому 10 лет. Остальным пациентам от 18 до 78 лет.

В вирусологической лаборатории с начала эпидемии проведено 23 982 анализа, обследовано 23 137 человек. В лабораториях лечебных учреждений проведен 25 351 тест, обследовано 23 707 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Завались уже. Может сначала будете "корректировать", а потом только людям объявлять

Гость||

Гость писал(a):

Завались уже. Может сначала будете "корректировать", а потом только людям объявлять
**Заврались

Гость||

Спасибо за информацию!

Гость||

Ай ай ай Дезинформация(((А за это статья

Гость||

Завтра тоже будет 35-40.

Гость||

Каждый день почти одинаковые цифры. Смешно.

Гость||

Они не соблюдали режим повышенной опасности игнорировали самоизоляцию или маски не носили и где они его только умудряются подхватить?

Гость||

Люди ведут ВОЙНУ С КОРОНОВИРУСОМ? МАСКИ И ПЕРЧАТКИ это оружие против КОРОНОВИРУСА?

СОЛДАТАМ вовремя войны ПРОДАЮТ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ???

"Офицеры" вероятно этим обеспечены бесплатно?

Имя: Гость
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