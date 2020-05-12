Оперштаб назвал точное число заболевших коронавирусом в области

12.05.2020 | 14:06

Пензенский оперативный штаб скорректировал названное на утреннем совещании у губернатора количество заболевших. Если раньше прозвучала информация о 38 вновь заболевших и 840 всех случаев болезни, то теперь эти показатели изменились.

По состоянию на вторник, 12 мая, а регионе зарегистрировано 35 новых фактов заболевания COVID-19. С учетом предыдущих подтвержденных случаев болезни в целом в регионе с начала эпидемии насчитывается 837.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, среди заболевших двое детей - один годовалый, другому 10 лет. Остальным пациентам от 18 до 78 лет.

В вирусологической лаборатории с начала эпидемии проведено 23 982 анализа, обследовано 23 137 человек. В лабораториях лечебных учреждений проведен 25 351 тест, обследовано 23 707 человек.