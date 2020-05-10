Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом

В региональном оперативном штабе подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области опасную инфекцию подхватили 764 человека.
Возраст пациентов, у которых подтвердился диагноз, от 18 до 88 лет. Маленьких детей и подростков среди заразившихся нет.
В числе госпитализированных с подтвержденным COVID-19 – житель Москвы, добавили в оперштабе.
На 9 мая в регионе выздоровело 350 человек. Медицинскую помощь на данный момент получают 406 пациентов. 8 пензенцев скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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