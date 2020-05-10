Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом

10.05.2020 | 11:55

В региональном оперативном штабе подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области опасную инфекцию подхватили 764 человека.

Возраст пациентов, у которых подтвердился диагноз, от 18 до 88 лет. Маленьких детей и подростков среди заразившихся нет.

В числе госпитализированных с подтвержденным COVID-19 – житель Москвы, добавили в оперштабе.

На 9 мая в регионе выздоровело 350 человек. Медицинскую помощь на данный момент получают 406 пациентов. 8 пензенцев скончались.