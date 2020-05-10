Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|13:12
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Общество

Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом

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В региональном оперативном штабе подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области опасную инфекцию подхватили 764 человека.

Возраст пациентов, у которых подтвердился диагноз, от 18 до 88 лет. Маленьких детей и подростков среди заразившихся нет.

В числе госпитализированных с подтвержденным COVID-19 – житель Москвы, добавили в оперштабе.

На 9 мая в регионе выздоровело 350 человек. Медицинскую помощь на данный момент получают 406 пациентов. 8 пензенцев скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пока въезд из Москвы не закроют, все усилия напрасны!

Гость||

Да задолбали уже вы Москвой!

У нас вон все маршрутки переполнены,парикмахерские открыли, ярмарки устраивают, дачные автобусы с бабульками пустили, а вы всё, как попка дурак, Москва да Москва!

Имя: Гость
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