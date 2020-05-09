Общество

Стали известны места жительства и возраст новых больных коронавирусом

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В субботу, 9 мая, пензенский оперативный штаб опубликовал уточненные данные о новых 45 жителях области, заболевших коронавирусной инфекцией.

Среди них - 8-летний ребенок, остальные находятся в возрасте от 18 до 89 лет.

33 случая COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 7 - в Нижнеломовском районе, 2 - в Камешкирском, по 1 - в Бессоновском и Никольском районах. Еще 1 пациент - житель Республики Мордовия.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии по состоянию на 9 мая составило 723 человека. За этот период выздоровел 301 пациент, 8 скончались.

Как ранее отмечала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня из-за чрезмерной загруженности лабораторий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еще 1 пациент - житель Республики Мордовия.
А зачем нам мордвин?

Гость||

На племЯ!

Гость||

Что за статистика в Ломове было 8,вчера плюс 2,сегодня плюс 2,должно быть 12, на карте 17.Чудеса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как ранее отмечала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня из-за чрезмерной загруженности лабораторий.
Скажи уж честно- вы сами там в своём постоянном вранье заблудились.

Гость||

Врут по черному.

Гость||

Минимум до конца года ограничения какие то будут. В Китае вроде уж закончилось всё, а до сих пор пропуска во дворы и здания.Даже бандюки, которые 20 и более лет в розыске были, сдаваться в полицию стали.Не могут засветиться для получения пропуска и зайти никуда не могут, говорят - лучше уж в тюрьму, чем так.

Гость||

В Ломове вроде сегодня не 2 а 7

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.05.2020 15:26|

Что за статистика в Ломове было 8,вчера плюс 2,сегодня плюс 2,должно быть 12, на карте 17.Чудеса.[/quote

В Н.Ломове сейчас +15

Гость||

они что не соблюдали режим самоизоляции?

Гость||

В неверкино намного больше!!!

Гость||

У нас вся страна- большое "НеВеркино".

Гость||

Бессоновка рулит,39 уже больных.В лидерах,после Пензы.

Гость||

В Бессоновском районе - где? Ни одного не видел. Неужели все в Чнмодановке?

Гость||

В Пензе где больше всего больных? В каком районе?

Гость||

Что за статистика в Ломове было 8,вчера плюс 2,сегодня плюс 2,должно быть 12, на карте 17.Чудеса.

Сегодня в ЛомовЕ +7 человек читай внимательно новость на сайте "33- в Пензе, 7 - в Ломове

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Имя: Гость
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