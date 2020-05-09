Стали известны места жительства и возраст новых больных коронавирусом

В субботу, 9 мая, пензенский оперативный штаб опубликовал уточненные данные о новых 45 жителях области, заболевших коронавирусной инфекцией.
Среди них - 8-летний ребенок, остальные находятся в возрасте от 18 до 89 лет.
33 случая COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 7 - в Нижнеломовском районе, 2 - в Камешкирском, по 1 - в Бессоновском и Никольском районах. Еще 1 пациент - житель Республики Мордовия.
Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии по состоянию на 9 мая составило 723 человека. За этот период выздоровел 301 пациент, 8 скончались.
Как ранее отмечала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня из-за чрезмерной загруженности лабораторий.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):А зачем нам мордвин?