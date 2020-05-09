Пензенский оперштаб подтвердил данные о заболевших за сутки

09.05.2020 | 13:01

Пензенский оперативный штаб подтвердил информацию о 45 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число заболевших составило 723 человека.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале, на субботу, 9 мая, в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии проведено в общей сложности 22 682 исследования, обследовано 21 847 человек.

В лабораториях лечебных учреждений проведено 22 074 теста, проверено 20 573 человека.

За весь период пандемии в Пензенской области выздоровел 301 пациент, 8 скончались. Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.