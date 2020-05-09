Пензенский оперштаб подтвердил данные о заболевших за сутки

Пензенский оперативный штаб подтвердил информацию о 45 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число заболевших составило 723 человека.
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале, на субботу, 9 мая, в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии проведено в общей сложности 22 682 исследования, обследовано 21 847 человек.
В лабораториях лечебных учреждений проведено 22 074 теста, проверено 20 573 человека.
За весь период пандемии в Пензенской области выздоровел 301 пациент, 8 скончались. Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
А в каких районах выявлен вирус не написали