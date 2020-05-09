Общество

Пензенский оперштаб подтвердил данные о заболевших за сутки

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Пензенский оперативный штаб подтвердил информацию о 45 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число заболевших составило 723 человека.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале, на субботу, 9 мая, в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии проведено в общей сложности 22 682 исследования, обследовано 21 847 человек.

В лабораториях лечебных учреждений проведено 22 074 теста, проверено 20 573 человека.

За весь период пандемии в Пензенской области выздоровел 301 пациент, 8 скончались. Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А в каких районах выявлен вирус не написали

Гость||

Сколько еше медиков по области слегли с "пневмонией" (как, например, врачи кузнецкой реанимации), которым никто не хочет выплачивать компенсацию за корону?

Гость||

В Шемышейской больнице дела обстоят не лучше

Гость||

они что не соблюдали самоизоляцию или маски не носили?

Гость||

Почему перестали более полную информацию писать?Сколько больных пневмонией?Все здоровья,с праздником!

Гость||

Какая самоизоляция у медиков? вы о чем. Маски они носили.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько еше медиков по области слегли с "пневмонией" (как, например, врачи кузнецкой реанимации), которым никто не хочет выплачивать компенсацию за корону?

Если будут продолжать молчать ничего не измениться.

Гость||

Как много тестов сделали, это ведь общие данные. Напишите сколько за сутки успевают делать тестов, и у скольких людей взяли мазки за сутки, тогда будет понятно у какого количество человек коронавирус. А то люди две недели и более ждут результата. Они должны быть в статистике две недели назад. А так получается накапливают за две недели, потом выдают большие цифры.

Имя: Гость
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