Пензенские артисты дали праздничный концерт в нетипичном формате

09.05.2020 | 19:00

Не на привычном месте и в необычном формате музыканты и певцы поздравили пензенцев с Днем Победы. В 2020 году они устроили концерт не в сквере Бессмертного полка, а у мемориала «Сурский рубеж».

«Почти на выезде из Пензы, зрителей нет, есть только ансамбль «Старгород», наши солисты и видеокамера, которая покажет это во всех социальных сетях», - рассказал художественный руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

«Мы будем рады, если наш любимый зритель будет петь вместе с нами, поддержит нас, мы переживем это трудное время и победим», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Тимофей Николаев, Екатерина Бородина, Татьяна Стаильская, Анатолий Николаев и другие солисты исполнили самые известные песни военных лет, а также написанные после окончания Великой Отечественной.