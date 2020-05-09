Общество

Пензенские артисты дали праздничный концерт в нетипичном формате

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Не на привычном месте и в необычном формате музыканты и певцы поздравили пензенцев с Днем Победы. В 2020 году они устроили концерт не в сквере Бессмертного полка, а у мемориала «Сурский рубеж».

«Почти на выезде из Пензы, зрителей нет, есть только ансамбль «Старгород», наши солисты и видеокамера, которая покажет это во всех социальных сетях», - рассказал художественный руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

«Мы будем рады, если наш любимый зритель будет петь вместе с нами, поддержит нас, мы переживем это трудное время и победим», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Тимофей Николаев, Екатерина Бородина, Татьяна Стаильская, Анатолий Николаев и другие солисты исполнили самые известные песни военных лет, а также написанные после окончания Великой Отечественной.

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Поржать как они в масках петь будут.

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