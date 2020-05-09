Губернатор поздравил жителей области с Днем Победы

09.05.2020 | 09:00

В субботу, 9 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Победы.

«Дорогие наши ветераны, участники сражений, труженики тыла! Уважаемые жители Пензенской области!

Сегодня мы отмечаем 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это день нашей гордости и немеркнущей славы.

Этот священный праздник мы готовились встретить торжественно: отдать дань павшим героям, склонив головы у Вечного огня, дружно пройти в составе «Бессмертного полка», обнять наших дорогих ветеранов. Однако жизнь внесла свои коррективы.

Эпидемия нарушила наши планы, но не отменила их. Мы обязательно отметим важную для всех нас дату как положено, но немного позже, когда риск заражения будет устранен.

Сегодня, соблюдая меры предосторожности, мы остаемся дома. Но День Победы - в сердце каждого из нас! Мы обязаны помнить, рассказать своим детям и внукам о том, какой ценой досталось нашей стране освобождение от варварства и зверств фашизма, как вероломно фашистские захватчики вторглись на нашу землю, как уничтожали мирных жителей, стирая с лица земли сотни наших деревень и городов.

Пензенская область в годы войны ковала победу не только героическим трудом. Две трети наших земляков, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений. Мы не вправе забывать о мужестве наших отцов и дедов, о том, как добровольцами шли они на войну, как бесстрашно поднимались в атаку, добывая победу ценой собственной жизни.

Сегодня мы, наследники победителей, являемся носителями правды о той страшной кровопролитной войне, о беспримерном подвиге наших отважных предков. Во имя справедливости мы обязаны бороться с ложью, искажением исторических фактов. Это наша Великая Победа, и мы ее никому не отдадим!

Низкий земной поклон вам, дорогие ветераны! Вы должны знать, что в наших беспокойных сердцах всегда есть место для памяти и великой благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг. Вечная слава защитникам Родины, которых сегодня нет среди нас.

Дорогие друзья! Я поздравляю вас с Днем Победы и прошу: берегите себя и своих близких. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания окружающих. Пусть память о великих свершениях наших героев вселяет уверенность и силу, гордость и стремление сделать наш Пензенский край, нашу родину Россию процветающими и успешными. И пусть никогда и ни у кого не возникает желания завоевать нашу Россию, наш великий народ. С праздником вас, дорогие друзья!» - говорит глава региона в своем обращении к пензенцам.