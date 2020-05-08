В Заречном прошла акция «Сирень Победы»

В Заречном руководители городских предприятий, учреждений и департаментов высадили 75 кустов сирени в рамках акции, приуроченной к 9 Мая.
Редкие сорта этого растения с символическими названиями «сирень Победы», «защитникам Бреста», «маршал Василевский», «Валентина Гризодубова», «Алексей Маресьев» будут цвести на проспекте 30-летия Победы на участке от памятника пропуску до зоны отдыха «Солнечная».
«Там выложена тротуарной плиткой прогулочная дорожка, установлены скамейки и дополнительное освещение», - сообщает портал «Заречье сегодня».
Все участники акции был в масках и соблюдали требуемую дистанцию. Из-за эпидемии коронавируса на мероприятии не смогли присутствовать ветераны, хотя изначально это планировалось.
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