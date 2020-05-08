Танк Т-34 остался до парада Победы на заводе, где его починили

08.05.2020 | 19:24

Танк Т-34, почти 30 лет простоявший у краеведческого музея, снова на ходу. Его оживили на одном из пензенских предприятий. Год назад боевую машину решили отремонтировать к юбилейному параду Победы.

«Лучше бы мы машину достали из болота, чем она стояла на памятнике, поскольку все, что от нее осталось, - это гусеницы, колеса, корпус и башня. Все управление - коленвал и карданный корпус. А остальной двигатель весь другой, все рычаги управления другие, стартер, генератор», - рассказал директор по спецпроизводству литейно-механического завода Александр Демкин.

К восстановлению легендарного символа Победы было привлечено семь специалистов.

«Здесь каждый из цеха, наверное, внес свою лепту, все отнеслись как к своему детищу. Отдавать жалко, хотим, чтобы оставили. Каждый год будем на 9 Мая ездить!» - посмеялся Александр Демкин.

Мечта работников предприятия вполне осуществима. До парада Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации танк остался у них. После техосмотра он вновь отправился на свою временную стоянку.