Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|20:03
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Общество

Танк Т-34 остался до парада Победы на заводе, где его починили

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Танк Т-34, почти 30 лет простоявший у краеведческого музея, снова на ходу. Его оживили на одном из пензенских предприятий. Год назад боевую машину решили отремонтировать к юбилейному параду Победы.

«Лучше бы мы машину достали из болота, чем она стояла на памятнике, поскольку все, что от нее осталось, - это гусеницы, колеса, корпус и башня. Все управление - коленвал и карданный корпус. А остальной двигатель весь другой, все рычаги управления другие, стартер, генератор», - рассказал директор по спецпроизводству литейно-механического завода Александр Демкин.

К восстановлению легендарного символа Победы было привлечено семь специалистов.

«Здесь каждый из цеха, наверное, внес свою лепту, все отнеслись как к своему детищу. Отдавать жалко, хотим, чтобы оставили. Каждый год будем на 9 Мая ездить!» - посмеялся Александр Демкин.

Мечта работников предприятия вполне осуществима. До парада Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации танк остался у них. После техосмотра он вновь отправился на свою временную стоянку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это точно директор так сказал или он не по технической части, директор?

Гость||

Модер чмо

Гость||

Ау...подлюка, вылазь из люка...

Гость||

Гляжу в лючок- а там стручок

Гость||

Модератор тут из шавок губернаторских из ВК

Гость||

Сколько стоил нам сия маразм?Верните памятник на памятное место,которое не вами было выбрано,а реальными участниками,той войны,в здравом уме.Вы должны понимать,что вы есть участники преступления,вы участвуете в уничтожающие памятника, в память о ВОВ.Идёт планомерная война с памятниками эпохи страны ,победившей фашизм в ВОВ.Они уничтожают памятники в лицемерной маске "патриотов".

Имя: Гость
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