Стала известна цена исследования на коронавирус в Пензе

08.05.2020 | 18:00

Тест на COVID-19 в Пензе теперь делают на коммерческой основе - в одной из клиник проводят платную диагностику. Записаться на исследование можно по телефону. Автоответчик предупреждает, что за тестирование придется заплатить 2 500 рублей.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии проведено более 22 тысяч исследований, на тысячу меньше сделали в лечебной сети области. По данным на 8 мая, диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 43 жителям. Общее количество случаев - 678.

Также стало известно еще об одной утрате в рядах медиков - скончался водитель скорой помощи, работавший в Неверкинском районе.

«Мужчина 1965 года рождения, скончался от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии. В анамнезе мужчина имел несколько хронических неинфекционных заболеваний», - сообщается на сайте регионального минздрава.

По словам главврачей больниц, где лечат пациентов с COVID-19, ситуации в регионе крайне сложная. У некоторых жителей сложилось не совсем верное представление о том, что происходит на самом деле и насколько важно соблюдать режим самоизоляции.

«Мы кричим все жителям Пензенской области о том, что это - беда, которая ходит вместе с нами, находится рядом, тот невидимый вирус, который распространяется как радиация», - отметил главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ученые всех стран ищут возможности его остановить, работают над созданием вакцины.