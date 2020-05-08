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Общество

Стала известна цена исследования на коронавирус в Пензе

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Тест на COVID-19 в Пензе теперь делают на коммерческой основе - в одной из клиник проводят платную диагностику. Записаться на исследование можно по телефону. Автоответчик предупреждает, что за тестирование придется заплатить 2 500 рублей.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии проведено более 22 тысяч исследований, на тысячу меньше сделали в лечебной сети области. По данным на 8 мая, диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 43 жителям. Общее количество случаев - 678.

Также стало известно еще об одной утрате в рядах медиков - скончался водитель скорой помощи, работавший в Неверкинском районе.

«Мужчина 1965 года рождения, скончался от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии. В анамнезе мужчина имел несколько хронических неинфекционных заболеваний», - сообщается на сайте регионального минздрава.

По словам главврачей больниц, где лечат пациентов с COVID-19, ситуации в регионе крайне сложная. У некоторых жителей сложилось не совсем верное представление о том, что происходит на самом деле и насколько важно соблюдать режим самоизоляции.

«Мы кричим все жителям Пензенской области о том, что это - беда, которая ходит вместе с нами, находится рядом, тот невидимый вирус, который распространяется как радиация», - отметил главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ученые всех стран ищут возможности его остановить, работают над созданием вакцины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ОМС разве не поможет ?

Гость||

вот после этого хрен вам, а не налоги!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

невидимый вирус, который распространяется как радиация», - отметил главный врач областной больницы
по физике у него явно трояк был.

Гость||

А смысл в чем?

Гость||

о чем этот тест?!

что нет вируса и можно заболеть?

Или что есть антитела и вирус уже не страшен?

Если уш размещаете рекламную новость - потрудитесь нормально все описать!

Гость||

2500 всего вместе с соскобом ? Или только сам тест. Если общая цена,то в Москве дешевле рублей на 150-300 в зависимости от клиник.В Пензе зарплаты выше ?

Гость||

Смысл делать, если заболеть можно после? Или это типа мне сделают за 2500, когда я буду уже лежать ?

Имя: Гость
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