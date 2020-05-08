Общество

Пензенцы запустили в небо воздушные шары в память о погибших на войне

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Анна и Виктория Макаровы только по рассказам старших родственников знают о героических подвигах своего предка Ивана Игнатьевича Сафонова, который в годы Великой Отечественной войны отважно сражался с фашистскими захватчиками. Однако вернуться домой живым солдат Красной армии так и не сумел.

«Он погиб под Орлом в 1942 году и пропал без вести. Чувствуем гордость за него, что он воевал, помогал нашей родине», - рассказали девочки.

Жильцы высотки, расположенной на улице Ключевой, решили провести мероприятие, посвященное юбилею Великой Победы. Оно получилось немногочисленным: дом сдали недавно и еще не все собственники квартир успели заселиться.

Организаторы патриотической акции уверены, что запуск в небо воздушных шаров накануне 9 Мая станет доброй традицией и в следующем году на балконы выйдет гораздо больше пензенцев.

«Я считаю, что такие акции необходимы людям, потому что это инструмент объединения. Мы всегда идем навстречу жителям, каждая их инициатива находит отражение в наших действиях», - заявил организатор акции Вадим Синюгин.

На красных шарах наследники победителей написали имена своих родных. В России, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась страшная война. Кровь отцов, дедов, прадедов, пролитую на полях сражений, символизирует цвет десятков шаров, одновременно запущенных в небо.

Провожая их взглядом, участники акции думали о разном. Но мысль о небе, чтобы оно всегда оставалось мирным, наверняка промелькнула у каждого из них.

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