На 9 Мая для кузнечан откроют Холм воинской славы

08.05.2020 | 10:26

9 мая в Кузнецке откроют Холм воинской славы. Об этом в видеообращении, записанном в четверг, 7 мая, рассказал мэр города Сергей Златогорский.

«Мы не можем препятствовать тем, кто захочет посетить. Можете прийти, возложить цветы, почтить память своих родных и близких», - отметил градоначальник.

Поддерживать порядок на объекте будут правоохранители и волонтеры. Подняться к памятнику кузнечане смогут по центральной лестнице, рядом с которой размещены ниши с фамилиями павших, а покинуть комплекс - по лестнице, ведущей на улицу Ленина.

Также Сергей Златогорский сообщил, что город благоустроили к празнику. Так, на улице Победы установили стелу с журавлями, с улицы Обувной на Гражданскую перенесли памятник скорбящей матери. Они также будут открыты для посещения на 9 Мая.

Кроме того, в течение дня в центре города будет звучать музыка военных лет.

«9-го числа в 10:00 будет по телевидению обращение президента. Это надо обязательно послушать и посмотреть. А в 19:00 будет всероссийская минута молчания. Я полагаю, будет правильным, если весь город на эти мгновения замрет», - добавил мэр.

Он предложил горожанам отпраздновать знаменательную дату, оформив праздничной символикой окна своих жилищ, автомобили, выставив портреты воевавших родных, поучаствовав в онлайн-акциях.