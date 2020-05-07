В Кузнецке на улице Победы установили стелу с журавлями

07.05.2020 | 09:51

В Кузнецке на улице Победы появилась памятная стела. Ее установили в среду, 6 мая, по инициативе местного предпринимателя.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, монумент представляет собой инсталляцию с белыми журавлями - символом памяти о павших в боях Великой Отечественной войны.

Композицию дополняет надпись «Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца». Вершину стелы венчают флаги России и копия Знамени Победы.

Также в преддверии 9 Мая в Кузнецке у Холма воинской славы установили панно из фотографий земляков-фронтовиков. В создании баннера приняли участие горожане, поделившиеся снимками из семейных архивов. На нем уместилось более 10 000 портретов.