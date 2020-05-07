Общество

В Кузнецке на улице Победы установили стелу с журавлями

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В Кузнецке на улице Победы появилась памятная стела. Ее установили в среду, 6 мая, по инициативе местного предпринимателя.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, монумент представляет собой инсталляцию с белыми журавлями - символом памяти о павших в боях Великой Отечественной войны.

Композицию дополняет надпись «Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца». Вершину стелы венчают флаги России и копия Знамени Победы.

Также в преддверии 9 Мая в Кузнецке у Холма воинской славы установили панно из фотографий земляков-фронтовиков. В создании баннера приняли участие горожане, поделившиеся снимками из семейных архивов. На нем уместилось более 10 000 портретов.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru/
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Гость||

Власовские триколоры там совершенно неуместны. Там должен быть советский флаг- красное Знамя Победы.

Гость||

А в Пензе в проекте снос Стелы героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Гость||

Как трогательно, замечательно, зачтётся! Нужно в каждом посёлке и деревне Пензенской области установить журавликов в назидание потомству!

Имя: Гость
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