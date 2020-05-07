Общество

В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 29 человек

Печать

За время эпидемии новой коронавирусной инфекции от COVID-19 в Пензенской области излечились почти 250 человек. Соответствующую информацию в четверг, 7 мая, обнародовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 29 человек. Итого выздоровевших 246», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По последним данным, в Пензенской области коронавирусом заразились 635 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 граждан в возрасте от 18 до 85 лет.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Неверкинском районе, долгое время остававшемся не затронутым инфекцией. Таким образом, к 7 мая (менее чем за два месяца с момента первого заражения) COVID-19 охватил все районы области.

Статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний. Кроме того, известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Плато?

Гость||

Пальто

Гость||

А от простопневмоний сколько вылечилось?

И сколько погибло?

Гость||

Хорошая новость

Гость||

Гость писал(a):

Плато?
бардюр

Гость||

Всем не болеть!

У нас великая страна и эту напасть переживем!

Гость||

а они прежде чем захворать не соблюдали режим самоизоляции или не носили масок?

Гость||

выхода нет

Гость||

Сидим до 1 июня !хоть плато, хоть пальто, хоть бардюр.

Гость||

Сидим до 1 июня !хоть плато, хоть пальто, хоть бардюр.

Сидите хоть до второго пришествия. Уже никто не сидит, народу полно, детские площадки полны , так что сидите

Гость||

И опять выписанных никто не провожал с цветами и видеокамерами.

Гость||

Действительно, напишите подробнее про пневмонию. Сколько выписали после неё? Такое огромное количество людей болеет!

Гость||

Отлично. Когда число выписанных в сутки превысит число заболевших, это и будет пик эпидемии.

Число больных с разными пневмониями раз в 10 больше, чем с коронавирусной.

Гость||

Подорвали людям иммунитет этими сидениями в нещадно отапливаемых по весне помещениях.

Гость||

Гость писал(a):

Действительно, напишите подробнее про пневмонию. Сколько выписали после неё? Такое огромное количество людей болеет!

Пневмония это тот же короновирус. Но в статистику ее не вносят, иначе будет некрасиво . А это допустить никак нельзя. Так как Пенза не даёт статистики по больницам давайте посмотрим данные на 5 мая Хасавьюртовской больницы из открытых источников.

Итак на 5 мая - 241 человек с вирусной пневмонией , 6 на ИВЛ, 4(!!) С подтвержденным короновирусом

Как вам? У нас эпидемия короновируса , который вытеснил все остальные вирусы , а "простопневмонийных" - 241 в одной из больниц г Хасавьюрта.

Жаль реальные цифры смертности не увидеть , но можно предположить

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте