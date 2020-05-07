В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 29 человек

07.05.2020 | 21:04

За время эпидемии новой коронавирусной инфекции от COVID-19 в Пензенской области излечились почти 250 человек. Соответствующую информацию в четверг, 7 мая, обнародовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 29 человек. Итого выздоровевших 246», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По последним данным, в Пензенской области коронавирусом заразились 635 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 граждан в возрасте от 18 до 85 лет.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Неверкинском районе, долгое время остававшемся не затронутым инфекцией. Таким образом, к 7 мая (менее чем за два месяца с момента первого заражения) COVID-19 охватил все районы области.

Статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний. Кроме того, известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии.