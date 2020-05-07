В Пензенской области число случаев коронавируса продолжает расти

07.05.2020 | 10:05

В четверг, 7 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области возросло до 635. Как сообщили на совещании в региональном правительстве, за сутки было подтверждено 34 случая.

6 мая тесты подтвердились у 32 пациентов. Среди них были трое детей в возрасте 1, 3 года и 7 лет. Заразившиеся жители 10 муниципальных образований. Наибольшее количество заболевших было выявлено в Пензе (13) и Лунинском районе (7).

Из больницы выписали 18 человек, сумевших побороть опасный вирус. Таким образом, число выздоровевших жителей области составило 217. Скончалось 8.

В настоящий момент в стационарах региона находится 401 пациент с подтвержденным COVID-19. У 2 036 человек медики подозревают инфекцию.