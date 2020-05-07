Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса продолжает расти

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В четверг, 7 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области возросло до 635. Как сообщили на совещании в региональном правительстве, за сутки было подтверждено 34 случая.

6 мая тесты подтвердились у 32 пациентов. Среди них были трое детей в возрасте 1, 3 года и 7 лет. Заразившиеся жители 10 муниципальных образований. Наибольшее количество заболевших было выявлено в Пензе (13) и Лунинском районе (7).

Из больницы выписали 18 человек, сумевших побороть опасный вирус. Таким образом, число выздоровевших жителей области составило 217. Скончалось 8.

В настоящий момент в стационарах региона находится 401 пациент с подтвержденным COVID-19. У 2 036 человек медики подозревают инфекцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пора строить крематорий и это не шутки.

Гость||

Вы достали уже с этими крематориями.

Гость||

Для тебя одного крематорий?

Гость||

Да, пора уже давно

Гость||

Строить нужно дурдомы для паникеров и ипохондриков!!!достали уже.дачников,которым вообще носа высовывать нельзя(пенсионеры ),по домам закрыть,чтобы не шастали.

Гость||

Гость писал(a):

Для тебя одного крематорий?
На свалке в Чемодановке лучше? Вы бывали там весной или осенью? Разделение между свалкой мусора и кладбищем для простых людей есть?

Должен быть выбор. Свалка или кремация.

Гость||

Гость писал(a):

Пора строить крематорий и это не шутки.
Ты гнеденышь хоть бы соображаешь что несешь?При той власти коррумпированной ,что сейчас есть ,хорошо что у нас нет крематория ,умерших людей в случае чего можно эксгумировать и провести экспертизы ,а в случае кремации все "концы в воду",а если ты лоббируешь этот вопрос ,значит заинтересован в .......

Гость||

Помоему все уже понимают, что этот вирус херня. Вот если не считать эту статистику, все о нем и забудут

Гость||

Гость писал(a):

Ты гнеденышь хоть бы соображаешь что несешь?
Не хочу называть погаными словами,подобляясь Вам,но есть перечень,кого можно кремировать,а кого нет. И если вы так не верите власти,то как можете верить результатам Эксгумации?. Голова для думок нужна.

Гость||

Свалил Гаврила в Огарёво,

Гаврила всё на всех свалил.

Имя: Гость
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