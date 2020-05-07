В Каменке водитель заплатит виновнице ДТП почти 100 тысяч

07.05.2020 | 16:03

В Каменке с 53-летнего водителя взыскали компенсацию морального вреда в пользу 42-летней виновницы аварии.

Днем 22 февраля 2019 года на улице Чернышевского в райцентре мужчина на Kia Rio сбил женщину, находившуюся на проезжей части. Она получила травмы, которые эксперт оценил как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшая долго лечилась, перенесла операцию и смогла выйти на работу только 6 июня.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждать не стали, так как в его действиях не нашли состава преступления. Женщина нарушила правила дорожного движения и сама подвергла себя опасности, выйдя на дорогу в неположенном месте.

«Согласно заключению комплексной транспортно-трасологической автотехнической и видеотехнической экспертизы, водитель автомобиля с момента выхода пешехода на проезжую часть не располагал технической возможностью предотвратить наезд на него путем применения своевременного экстренного торможения, то есть не имел технической возможности остановить свой автомобиль до линии движения пешехода», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако мужчину все-таки обязали компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 90 000 рублей, так как именно он несет материальную ответственность «за причинение вреда транспортным средством как источником повышенной опасности».

Обе стороны подали апелляции, однако областной суд оставил решение без изменения.