Роспотребнадзор назвал групповые очаги коронавируса в области

07.05.2020 | 11:54

В четверг, 7 мая, на совещании в региональном правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин назвал очаги распространения коронавируса.

По его словам, очагов 387. 14 из них связаны с организациями и учреждениями, 2 - с контактом по общежитию, по одному - с санаторно-оздоровительными и закрытыми учреждениями, 366 - с родственными и иными контактами.

«Групповых очагов 6: ДК имени С. М. Кирова, общежития вузов, Сосновский психоневрологический интернат, больница имени Н. Н. Бурденко и Земетчинская районная больница. Количество пострадавших - 138 человек (25,6% суммарной заболеваемости коронавирусом)», - пояснил Михаил Перекусихин.

Кроме того, «в работе» такие групповые очаги, как Кузнецкая межрайонная больница, Пензенская РБ и Шемышейская участковая больница.

По данным на 7 мая, в регионе 635 зараженных, 217 выздоровевших, 8 умерших.