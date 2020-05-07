Общество

Роспотребнадзор назвал групповые очаги коронавируса в области

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В четверг, 7 мая, на совещании в региональном правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин назвал очаги распространения коронавируса.

По его словам, очагов 387. 14 из них связаны с организациями и учреждениями, 2 - с контактом по общежитию, по одному - с санаторно-оздоровительными и закрытыми учреждениями, 366 - с родственными и иными контактами.

«Групповых очагов 6: ДК имени С. М. Кирова, общежития вузов, Сосновский психоневрологический интернат, больница имени Н. Н. Бурденко и Земетчинская районная больница. Количество пострадавших - 138 человек (25,6% суммарной заболеваемости коронавирусом)», - пояснил Михаил Перекусихин.

Кроме того, «в работе» такие групповые очаги, как Кузнецкая межрайонная больница, Пензенская РБ и Шемышейская участковая больница.

По данным на 7 мая, в регионе 635 зараженных, 217 выздоровевших, 8 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Групповых очагов 6: ДК имени С. М. Кирова,
Серебряная прядь?

Гость||

Групповой очаг Земетчинская районная больница, а в районе 6 заболевших. И кто врёт?

Гость||

Гость писал(a):

Групповой очаг Земетчинская районная больница, а в районе 6 заболевших. И кто врёт?[/quot

С " подслушано в Земетчино"

всех врачей заставляют пройти обучение по коронавирусу 36 часов, Проблема в том, что официально в этом отделении коронавирусных не будет, а реально там будет все что угодно. Сейчас половина сотрудников болеет, болеют члены их семей, прекрасно все знают откуда взялся источник заражения, но никто этого признавать не хочет, диагноз КВ якобы не подтверждается. А делается все это с одной целью-не платить компенсации, в крайнем случае скажут, что заразились где угодно, но не на работе.

Гость||

Там тоже "простопневмонии'" , статистика никак не страдает

Гость||

Что касается сосновского психинтерната:сотрудники были изолированы на работе вместе с заболевшими.нв прошлой недели их отпустили домой на пару дней.и понеслось:кто в магазин,кто в гости, кто-куда.изоляцию никто не соблюдал.это нормально???из "очага" на волю!!!ждём увеличение заболевших через некоторое время.никто никого в Бессоновском районе не контролирует,хотя сегодня на совещании с губернатором Демичев отчитался, что работа с населением идёт активно.Если во всех районах такая работа назывется""активной,"то мы,ух,как нескоро покончим с этим вирусом.

Гость||

При такой организации мы с ним вообще вряд ли покончим. Вся надежда на то, что сам ослабнет со временем.

Гость||

С учетом, что Германия идет уже на спад, наш "обгон" - как минимум заявка на 2-3 место в официальной статистике. В принципе, не удивительно. Та же самоизоляция была только на бумаге. Куча народу ходили по магазинам, друзьям, соседям. Всем все фиолетово. Сегодня как раз очередной товарищ меня убеждал, что это все лишь выдуманая история, больных нет, все ок. И таких миллионы.

Гость||

что за привидения на картинке?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Групповой очаг Земетчинская районная больница, а в районе 6 заболевших. И кто врёт?[/quot

С " подслушано в Земетчино"

всех врачей заставляют пройти обучение по коронавирусу 36 часов, Проблема в том, что официально в этом отделении коронавирусных не будет, а реально там будет все что угодно. Сейчас половина сотрудников болеет, болеют члены их семей, прекрасно все знают откуда взялся источник заражения, но никто этого признавать не хочет, диагноз КВ якобы не подтверждается. А делается все это с одной целью-не платить компенсации, в крайнем случае скажут, что заразились где угодно, но не на работе.

Медики не молчите!

Имя: Гость
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