Общество

Пензенским медикам выплатят 120 млн рублей за работу с коронавирусом

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Пензенские медики, работающие с носителями коронавирусной инфекции, в ближайшие дни должны получить положенные им доплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Никишин, отвечая на вопрос во время пресс-конференции в среду, 6 мая.

По его словам, пензенские медработники контактируют с зараженными COVID-19 с 20 марта. В связи с этим суммы, доплаченные за март, оказались незначительными. Всего было перечислено около 9 млн руб.

«За апрель произведены расчеты. В ближайшие три дня деньги будут перечислены в соответствии с графиком выплаты зарплаты в каждом конкретном учреждении», - пояснил Никишин.

Общая сумма, которая будет переведена за месяц, составляет 120 млн руб.

«Сумма огромная. Весь медперсонал все получит», - заверил министр.

Он также добавил, что части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев.

Дополнительные выплаты назначены по поручению президента всем медикам, работающим с носителями коронавируса. Врачи будут получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи, которые также контактируют с зараженными, положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Могли бы и больше заплатить.

Гость||

А если это " просто пневмония" доплаты не положены да?

Гость||

Кто-нить сомневаются, что в итоге большинство медиков кинут с этими выплатами?

Гость||

В Москве медсёстрам по 175 000 рублей, санитаркам по 120 000, волонтёрам поменьше немного.

Гость||

Уверен почему то, что получат эти деньги далеко не все, кому они полагаются.

Гость||

Каждому?))))))Что такое 120 млн на всей.

Гость||

Что-то на фейк смахивает, сроду у нас обещанное не выполняли,руководстао получит, а до рядовых не дойдёт, как всегда.

Гость||

Интересно а что ВАЛАНТЕРАМ тоже платят???? Я думал они по крику души помогают людям....

Гость||

Гость писал(a):

Что-то на фейк смахивает, сроду у нас обещанное не выполняли,руководстао получит, а до рядовых не дойдёт, как всегда.
Так и будет.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно а что ВАЛАНТЕРАМ тоже платят???? Я думал они по крику души помогают людям....
Мгерыши, прихвостни единорастов, бесплатно ничего не делают.

Гость||

120 миллионов поделил на 80тыс = 1500. Ну пусть 3000 человек. Подведомственных учреждений 54. Дальше считать?

Гость||

И ленточки тоже за деньги раздают к 9 мая ??? НЕУЖЕЛИ ..

Гость||

Эту работу они выбрали сами.Сами учились,сами решили стать медиками,клятву Гиппократу давали.Это их жизнь,которую они выбрали себе сами.За что платить ?Если раньше они просто "просиживали",то теперь им приходится по-настоящему,как и положено,-работать.

Гость||

Гость писал(a):

Эту работу они выбрали сами.Сами учились,сами решили стать медиками,клятву Гиппократу давали.Это их жизнь,которую они выбрали себе сами.За что платить ?Если раньше они просто "просиживали",то теперь им приходится по-настоящему,как и положено,-работать.
Ты заехай в больницу и скажи это им в лицо, бздо дырявое

Гость||

Сумму выплат назвал, а количество получающих, нет. Сколь же каких категорий привлечены к работе с ковидом, сколько это в процентном выражении от общего количества медперсонала, и скольким из них выплатят.

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Имя: Гость
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