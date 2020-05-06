Пензенским медикам выплатят 120 млн рублей за работу с коронавирусом

06.05.2020 | 09:51

Пензенские медики, работающие с носителями коронавирусной инфекции, в ближайшие дни должны получить положенные им доплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Никишин, отвечая на вопрос во время пресс-конференции в среду, 6 мая.

По его словам, пензенские медработники контактируют с зараженными COVID-19 с 20 марта. В связи с этим суммы, доплаченные за март, оказались незначительными. Всего было перечислено около 9 млн руб.

«За апрель произведены расчеты. В ближайшие три дня деньги будут перечислены в соответствии с графиком выплаты зарплаты в каждом конкретном учреждении», - пояснил Никишин.

Общая сумма, которая будет переведена за месяц, составляет 120 млн руб.

«Сумма огромная. Весь медперсонал все получит», - заверил министр.

Он также добавил, что части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев.

Дополнительные выплаты назначены по поручению президента всем медикам, работающим с носителями коронавируса. Врачи будут получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи, которые также контактируют с зараженными, положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.