Общество

В Пензенской области растет число зараженных коронавирусом детей

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Региональный оперативный штаб подтвердил информацию с федерального сайта: по состоянию на среду, 6 мая, в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 32 человек.

«Среди пациентов трое детей: 1 год, 3 года, 7 лет. Возраст остальных заболевших - от 22 до 79 лет», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Под наблюдением находятся 3 181 человек, снято с наблюдения 7 746.

С начала регистрации в регионе заболевания коронавирусной инфекцией в вирусологической лаборатории проведено 21 308 исследований, обследовано 20 487 человек.

В лабораториях лечебной сети проверены 17 701 человек, проведено 19 017 тестов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы верим, верим.

Гость||

Гость писал(a):

Мы верим, верим.
Всхрюкнул?

Гость||

А почему растет детская заболеваемость?.потому,что патрули не заглядывают на детские площадки во дворах,где детей просто уйма.Безответственные родители отпускают детей гулять,видимо думают.что их это не касается и не каснется.Властям нужно озаботится и озаботить полицию,что выполняла свои обязанности и во дворах ,оштрафуют парочку неродивых родителей,тогда и детская заболеваемость перестанет расти.

Имя: Гость
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