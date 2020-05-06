В Пензенской области растет число зараженных коронавирусом детей

06.05.2020 | 11:39

Региональный оперативный штаб подтвердил информацию с федерального сайта: по состоянию на среду, 6 мая, в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 32 человек.

«Среди пациентов трое детей: 1 год, 3 года, 7 лет. Возраст остальных заболевших - от 22 до 79 лет», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Под наблюдением находятся 3 181 человек, снято с наблюдения 7 746.

С начала регистрации в регионе заболевания коронавирусной инфекцией в вирусологической лаборатории проведено 21 308 исследований, обследовано 20 487 человек.

В лабораториях лечебной сети проверены 17 701 человек, проведено 19 017 тестов.