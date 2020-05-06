На территории Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения

06.05.2020 | 18:04

Пик не пройден, ситуация продолжает оставаться крайне напряженной - такова позиция главврачей больниц, персонал которых работает с пациентами с коронавирусом. По данным на 6 мая, на территории области зарегистрирован 601 случай заражения. В числе последних 32 заболевших - годовалый ребенок, еще двум - 3 и 7 лет.

«Ряд пациентов мы можем уже лечить с легкой степенью ковидовской инфекции на дому, в дневных стационарах - под наблюдением врачей-инфекционистов. Такой дневной стационар мы создали при инфекционной больнице, в которой на данный момент у нас уже находится около 50 человек», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

На пресс-конференции обратили внимание на то, что COVID-19 и вирусная пневмония идут бок о бок. Количество заболевших растет, а потенциал коечного фонда не безграничен. В областном центре учреждения загружены уже на 100%.

«Освободили бессоновскую больницу (она рядом) - заполнена. Мы были вынуждены освободить мокшанскую больницу - больница тоже практически заполнена. Мы были вынуждены освободить Пензенскую районную больницу - заполнена. Кузнецкая, сердобская, нижнеломовская больницы заполняются», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«В реанимации у нас 52 человека, из них 25 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас по этому корпусу 97 человек находятся на кислородотерапии. Из 589 человек 457 - это тяжелая пневмония», - рассказал главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ежедневно проводят почти 1 700 тестов на выявление коронавируса. Только за последние сутки бригады скорых отработали 1 190 вызовов. Средствами индивидуальной защиты (специальными костюмами, респираторами, перчатками), по словам главврачей, их персонал обеспечен.

«Полностью избежать заражения медработников пока не удается, но мы стремимся к этому», - подчеркнул главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

«На лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Около 16 было выписано как выздоровевшие, около 20 человек - под наблюдением», - пояснил Александр Никишин.

Также обсуждается вопрос о привлечении ординаторов в помощь работающим медикам.