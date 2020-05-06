Общество

На территории Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения

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Пик не пройден, ситуация продолжает оставаться крайне напряженной - такова позиция главврачей больниц, персонал которых работает с пациентами с коронавирусом. По данным на 6 мая, на территории области зарегистрирован 601 случай заражения. В числе последних 32 заболевших - годовалый ребенок, еще двум - 3 и 7 лет.

«Ряд пациентов мы можем уже лечить с легкой степенью ковидовской инфекции на дому, в дневных стационарах - под наблюдением врачей-инфекционистов. Такой дневной стационар мы создали при инфекционной больнице, в которой на данный момент у нас уже находится около 50 человек», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

На пресс-конференции обратили внимание на то, что COVID-19 и вирусная пневмония идут бок о бок. Количество заболевших растет, а потенциал коечного фонда не безграничен. В областном центре учреждения загружены уже на 100%.

«Освободили бессоновскую больницу (она рядом) - заполнена. Мы были вынуждены освободить мокшанскую больницу - больница тоже практически заполнена. Мы были вынуждены освободить Пензенскую районную больницу - заполнена. Кузнецкая, сердобская, нижнеломовская больницы заполняются», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«В реанимации у нас 52 человека, из них 25 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас по этому корпусу 97 человек находятся на кислородотерапии. Из 589 человек 457 - это тяжелая пневмония», - рассказал главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Ежедневно проводят почти 1 700 тестов на выявление коронавируса. Только за последние сутки бригады скорых отработали 1 190 вызовов. Средствами индивидуальной защиты (специальными костюмами, респираторами, перчатками), по словам главврачей, их персонал обеспечен.

«Полностью избежать заражения медработников пока не удается, но мы стремимся к этому», - подчеркнул главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

«На лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Около 16 было выписано как выздоровевшие, около 20 человек - под наблюдением», - пояснил Александр Никишин.

Также обсуждается вопрос о привлечении ординаторов в помощь работающим медикам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из 589 человек 457 - это тяжелая пневмония
а причем тут пневмония, если новость про корону?

Чтобы запутать?

Гость||

Враньё!!!!

Гость||

Около 16 выписали около 20...

19.8 человека выписали?

Гость||

А Иван бардюры укладывает совесть есть

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Из 589 человек 457 - это тяжелая пневмония
а причем тут пневмония, если новость про корону?

Чтобы запутать?

Потому что течение одинаковое, но статистику портить не хотят

Гость||

Что то не понятно? Корновирус и пневмония лечатся разными лекарствами. Может из за этого умирают, что не могут поставить диагноз?!

Гость||

Пора полевые госпитали разворачивать.Регионы которые не справляются, об этом говорят и сообщают высшему руководству, а у нас только на Пенза нформ жителям рассказывают.

Гость||

Гость писал(a):

Корновирус и пневмония лечатся разными лекарствами.
Пневмония лечится, хотя и сложно. Коронавирус головного мозга не лечится, не изобрели ещё лекарства от тупости.

Гость||

Дневной стационар? Лечат корону? Это как тоесть утром больной пришел, получил лечебные процедуры и пошёл домой? Или я что-то не понимаю?

Гость||

Гость писал(a):

Может из за этого умирают, что не могут поставить диагноз?!
Да, а будут умирать ещё больше, пока все стационары будут заточены под поиск короны, а не под настоящие болезни.

Гость||

Гость писал(a):

Пора полевые госпитали разворачивать
Пора КРЕМАТОРИЙ строить.

Гость||

Да что то не больно с поиском получается?! Все больницы города и области завалены в склинь, а только 10% выявили. А туту ещё какой-то дневной стационар??

Гость||

Гость писал(a):

Все больницы города и области завалены
Они завалены были круглый год последние 10 лет. В очередь всегда ставили, ждали по 3-4 недели, пока не выздоровеешь или не помрёшь.

Имя: Гость
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