Коронавирус: объяснена причина отставания статистики от реальной картины

06.05.2020 | 12:12

Картина распространения коронавируса по Пензенской области запаздывает по объективным причинам. Это признал губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в среду, 6 мая.

«По состоянию на сегодняшний день мы проводим в сутки уже свыше 1 700 тестов, работает 7 лабораторий. Пензенская область по количеству проведенных тестов из расчета на 100 000 человек относится к группе лидеров не только в ПФО, но и в Российской Федерации.

Те, кто работает в лабораториях, работают в две или даже три смены. Объективности ради надо сказать: сегодня наши лаборатории просто перегружены», - констатировал глава региона.

Чтобы объяснить отставание официальной статистики по коронавирусу от актуальной ситуации, Иван Белозерцев описал процедуру забора и проверки анализов.

«Мы увидели на томографе затемнения, сделали анализ, увидели плюс. Чтобы поместить в федеральную базу, должен еще раз перепроверить Роспотребнадзор. Первое время мы делали 200-300 анализов в сутки, сейчас 1 700, еще и перед выпиской тоже нужно проверить людей.

Раньше мы отправляли анализы сначала в Новосибирск, потом в Москву, сейчас наши лаборатории проверяют. Поэтому опоздание идет на 2-3 дня, иногда 4, потому что лаборатории работают на пределе своих физических возможностей. Лаборатория Роспотребнадзора сейчас работает как контрольная», - рассказал губернатор.

По данным на 6 мая, в Пензенской области 601 зараженный, 199 выздоровевших, 8 умерших.