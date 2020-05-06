Общество

Коронавирус: объяснена причина отставания статистики от реальной картины

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Картина распространения коронавируса по Пензенской области запаздывает по объективным причинам. Это признал губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в среду, 6 мая.

«По состоянию на сегодняшний день мы проводим в сутки уже свыше 1 700 тестов, работает 7 лабораторий. Пензенская область по количеству проведенных тестов из расчета на 100 000 человек относится к группе лидеров не только в ПФО, но и в Российской Федерации.

Те, кто работает в лабораториях, работают в две или даже три смены. Объективности ради надо сказать: сегодня наши лаборатории просто перегружены», - констатировал глава региона.

Чтобы объяснить отставание официальной статистики по коронавирусу от актуальной ситуации, Иван Белозерцев описал процедуру забора и проверки анализов.

«Мы увидели на томографе затемнения, сделали анализ, увидели плюс. Чтобы поместить в федеральную базу, должен еще раз перепроверить Роспотребнадзор. Первое время мы делали 200-300 анализов в сутки, сейчас 1 700, еще и перед выпиской тоже нужно проверить людей.

Раньше мы отправляли анализы сначала в Новосибирск, потом в Москву, сейчас наши лаборатории проверяют. Поэтому опоздание идет на 2-3 дня, иногда 4, потому что лаборатории работают на пределе своих физических возможностей. Лаборатория Роспотребнадзора сейчас работает как контрольная», - рассказал губернатор.

По данным на 6 мая, в Пензенской области 601 зараженный, 199 выздоровевших, 8 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какое 2-3 дня??? От 27 апреля анализ до сих пор не готов!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Те, кто работает в лабораториях, работают в две или даже три смены.
Не есть ли это результат "оптимизации" медицины? Кто понесёт ответственность за это?

Гость||

Верните Стрючкова, он все "освоит"... Губернатора в отставку...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Те, кто работает в лабораториях, работают в две или даже три смены.
Это правда.

Вопрос: и сколько в таком режиме можно проработать? А если наплыв больных еще увеличится, тогда что?

Имя: Гость
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