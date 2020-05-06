Общество

Главврач больницы Бурденко рассказал о семейных трагедиях из-за коронавируса

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Главный врач Пензенской областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев рассказал о семейных трагедиях, разворачивающихся перед глазами медиков в период пандемии коронавируса. Свой доклад о работе медучреждения он сделал во время пресс-конференции, прошедшей в региональном правительстве в среду, 6 мая.

По словам Космачева, корпус, где оказывают помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на него, заполнен. В нем лежат 589 человек.

«В реанимации 52, на ИВЛ - 25, на кислородотерапии - 97. У 457 человек тяжелая пневмония», - констатировал Космачев.

Он назвал сложившуюся в регионе ситуацию крайне напряженной.

«Люди не соблюдают все правила личной санзащиты, безопасной дистанции, личной гигиены. Мы каждый день подвергаем себя огромной опасности. В настоящий момент мы наглядно видим семейные трагедии, когда к нам попадают члены одной семьи», - рассказал Космачев.

По мнению главврача, все граждане должны осознать опасность, которой они ежедневно подвергаются.

«В настоящий момент сотрудники больницы ведут очень тяжелую борьбу. У нас нет проблем ни с медикаментами, ни с растворами, ни со средствами индивидуальной защиты. Но бороться очень тяжело, потому что поток больных только увеличивается», - подчеркнул Космачев.

Так, за последние сутки на пациентов израсходовали полторы тонны кислорода, что в 15 раз больше, чем в обычные дни. Таким образом, основная задача, которая сейчас стоит перед медиками, - добиться стабилизации или снижения распространения коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А режим повышенной готовности типа самоизоляции или хзч сброд и шатание помог?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящий момент сотрудники больницы ведут очень тяжелую борьбу. У нас нет проблем ни с медикаментами, ни с растворами, ни со средствами индивидуальной защиты. Но бороться очень тяжело, потому что поток больных только увеличивается», - подчеркнул Космачев.
Со средствами индивидуальной защиты есть проблемы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению главврача, все граждане должны осознать опасность, которой они ежедневно подвергаются.
А местная власть осознала опасность режима хзч где сброд и шатание?

Гость||

Интересно, а как члены одной семьи могут изолироваться друг от друга?

Гость||

В ТАКОЕ ВРЕМЯ ПО ЭПИДЕМИИ,МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЯВМАРКИ?

Гость||

а чем лечат больных penzainform.ru писал(a):

с COVID-19
? при отсутствии проблем с медикаментами, с растворами

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