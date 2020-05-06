Общество

Еще 18 пензенцев выписали из больниц после коронавируса

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В среду, 6 мая, медицинские учреждения Пензенской области покинули почти два десятка человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 18 человек. Итого выздоровевших - 217», - написала она.

По последним данным, в регионе зарегистрирован 601 случай COVID-19. За последние сутки подтверждено 32 таких факта. Большая часть пришлась на Пензу, остальные - на Лунинский, Пензенский, Бессоновский, Башмаковский, Городищенский, Колышлейский, Спасский, Пачелмский районы и Заречный.

При этом, по словам губернатора Ивана Белозерцева, статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

«Первое время мы делали 200-300 анализов в сутки, сейчас 1 700, еще и перед выпиской тоже нужно проверить людей… лаборатории работают на пределе своих физических возможностей», - рассказал губернатор.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний. Кроме того, известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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