Общество

Юные подопечные пензенского СИЗО нарисовали День Победы

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В Пензе подвели итоги конкурса «Я рисую День Победы», который проводился в СИЗО-1 и был приурочен к 9 Мая.

Рисунки выполнили несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые. Объектом изображения юных художников стали символы Победы в Великой Отечественной войне, а также военная техника.

«Сотрудники администрации провели для ребят тематический урок, в ходе которого рассказали об основных событиях, которые разворачивались на фронтах войны, выдающихся полководцах, ключевых битвах и сражениях», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Целью подобных конкурсов, которые постоянно проводятся в пенитенциарном учреждении, является воспитание у подопечных чувства патриотизма, повышение их культурного и эстетического уровня.

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Источник — фото www.58.fsin.su
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Гость||

Я в восторге от заголовка: "Юные подопечные пензенского СИЗО..."

ШЕДЕВРАЛЬНО!!!

Гость||

Где то там дискотеки звенят, да девчонки приходят в кино, только жаль позабудут ребят, доя которых в решётку окно.....

Гость||

Толково придумано.

Гость||

подопечные? великолепно! преступников мы опекаем на на законопослушных налогоплательщиков .... .... забили

Гость||

Ну просто культурно-массовая секция какая то...... ) а не кича..... лучше бы легаши рассказали об условиях содержания арестантов у "побежденных" немцев.......

Гость||

Хуже чем в раше наверное только египетская тюрьма.Там человека могут закрыть на год и тупо забыть про него.

Гость||

Да..... ) есть такой момент.....а ватные послы пальцем не пошевелят - даже зная о том что закрыли их земляка......

Имя: Гость
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