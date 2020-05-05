Юные подопечные пензенского СИЗО нарисовали День Победы

05.05.2020 | 10:10

В Пензе подвели итоги конкурса «Я рисую День Победы», который проводился в СИЗО-1 и был приурочен к 9 Мая.

Рисунки выполнили несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые. Объектом изображения юных художников стали символы Победы в Великой Отечественной войне, а также военная техника.

«Сотрудники администрации провели для ребят тематический урок, в ходе которого рассказали об основных событиях, которые разворачивались на фронтах войны, выдающихся полководцах, ключевых битвах и сражениях», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Целью подобных конкурсов, которые постоянно проводятся в пенитенциарном учреждении, является воспитание у подопечных чувства патриотизма, повышение их культурного и эстетического уровня.