Юные подопечные пензенского СИЗО нарисовали День Победы

В Пензе подвели итоги конкурса «Я рисую День Победы», который проводился в СИЗО-1 и был приурочен к 9 Мая.
Рисунки выполнили несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые. Объектом изображения юных художников стали символы Победы в Великой Отечественной войне, а также военная техника.
«Сотрудники администрации провели для ребят тематический урок, в ходе которого рассказали об основных событиях, которые разворачивались на фронтах войны, выдающихся полководцах, ключевых битвах и сражениях», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.
Целью подобных конкурсов, которые постоянно проводятся в пенитенциарном учреждении, является воспитание у подопечных чувства патриотизма, повышение их культурного и эстетического уровня.
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Я в восторге от заголовка: "Юные подопечные пензенского СИЗО..."
ШЕДЕВРАЛЬНО!!!