Опубликовано видео последствий ДТП с подростком в Индерке

22.05.2024 | 21:14

Жители Пензенской области обсуждают в Сети видео последствий ДТП с 14-летним подростком в селе Индерка Сосновоборского района.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17:45 21 мая напротив дома № 249а на улице Кооперативной. Столкнулись ВАЗ-2107 с 70-летним мужчиной за рулем и MotoLand, которым управлял юноша. После удара мотоцикл врезался в стоявший ВАЗ-2106.

Момент столкновения попал на видео. Судя по кадрам, подросток на скорости задел «семерку», водитель которой поворачивал налево. Врезавшись в припаркованную машину, мотоциклист упал. Медики госпитализировали его.

В среду, 22 мая, во «ВКонтакте» опубликовали кадры с лежащим на асфальте подростком. Рядом с ним - люди, пытающиеся оказать помощь. На дорожном покрытии видна кровь.

«По словам очевидцев, мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии», - написано в посте.

В комментариях пользователи осудили родителей, которые покупают детям велосипеды, скутеры и мотоциклы, не объясняя, как важно быть осторожным на дороге и соблюдать правила.

«А ничего, что мотоциклисты носятся сами? Конечно, в данной ситуации не знаю, кто реально прав кто виноват, но сколько просили, чтобы не покупали детям мопеды? Сами дети не понимают, что это опасно, и гоняют как угорелые, вопрос: зачем подростку мопеды покупают родители?» - высказался комментатор.

«Подросток на мопеде несется, думая, что он бог и ему все можно... Оттуда и все ДТП случаются», - поддержал его другой.