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Криминал

Колышлейский подросток хотел продать трактор и лишился денег

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В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Астраханской области, обманувшего местного подростка.

По данным следствия, мужчина нашел в интернете объявление о продаже самодельного трактора, которое подал несовершеннолетний житель Колышлейского района. Он позвонил подростку и сказал, что готов купить технику, а в качестве задатка предложил перечислить 10 тыс. рублей.

Юный продавец согласился, и тогда астраханец попросил сообщить ему пришедший на телефон код. Получив его, он создал новую учетную запись в электронной платежной системе.

«Затем он узнал у подростка основные реквизиты банковской карты и пришедший в сообщении пароль и осуществил несколько переводов с банковского счета потерпевшего на новый счет в электронной платежной системе. В общей сложности обвиняемый похитил у подростка 24,5 тыс. рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия злоумышленник полностью возместил подростку материальный ущерб. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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Источник — фото pixabay.com
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